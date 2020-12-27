Василий Кобин: Шутки об Алиеве меня не утомили

Если не брать во внимание один пропущенный матч со "Львовом", то 11-е место, которое занимает сейчас "Минай", можно оценивать по-разному. Несмотря на два очка, которые разделяют команду Василия Кобина от последней строки в таблице, этот показатель на экваторе турнирной дистанции кто-то считает неудовлетворительным. Однако если посмотреть на ситуацию взглядом оптимиста, то окажется, что не все так плохо: ведь отставание "Мина" от другого дебютанта элиты - "Ингульца", что расположился на десятой строчке, составляет лишь один пункт.

- Как вы лично оцениваете выступление команды в первой части чемпионата? - интересуюсь у главного тренера "Миная".

- Я доволен тем, что команда на сегодняшний день достигла. Расцениваю это как вполне приемлемый результат в нашем рабочем процессе. Хотя если говорить об осенней части сезона в целом, то могли бы набрать больше очков.

"ОЛИМПИЙСКИЙ" ПРОВАЛ

- После стартовой победы над "Александрией" вашим подопечным не удавалось добыть три очка в течение семи туров подряд. Эта серия психологически давила на команду?

- У нас были матчи, в которых мы должны были побеждать, однако где-то это нам не удавалось сделать. Конечно, в какой-то степени отсутствие побед действительно давило на ребят. Впрочем, важно понимать, что у команды был достаточно насыщенный календарный год, во время которого удалось повыситься в ранге. А переключиться с Первой лиги на Премьер-лигу было очень трудно. Как и другим командам, которые получили путевки в элиту вместе с нами. А что касается поединка с "Александрией", то победу в нем можно объяснить сразу несколькими факторами. В частности, мы победили благодаря положительным эмоциям, в которых находились перед стартом нового сезона в Премьер-лиге. На том матче нас поддерживали болельщики, да и по игре мы выглядели уверенно. Уже позже, когда игры стали проводиться без зрителей, а в чемпионате возникали паузы, связанные с матчами сборной, ребята "наедались" футболом все больше и больше. Поэтому и пошли такие результаты.

- Наверное, не ошибусь, если сделаю предположение: самыми обидными для "Миная" были потери очков в проигранных с одинаковым счетом 0:1 матчах с "Мариуполем" дома и "Десной" на выезде?

- Конечно, так и есть. Если брать первую из упомянутых встреч, то в ней была абсолютно равная игра. Лишь в некоторых моментах "Мариуполь" нас переигрывал. Что касается матча с "Десной", то игра с этим соперником была для нас замечательной. Ребята хорошо себя проявили, однако достичь положительного результата не удалось (в первом тайме Нуриев не реализовал пенальти, а за десять минут до конца поединка мяч побывал в воротах "Миная" - Прим. В.К.). Впрочем, считаю, что это была одна из лучших наших игр в Премьер-лиге - как по качеству игры, так и созданных моментах. Однако в футболе так часто бывает, что команда, которая показывает классную игру, не всегда побеждает.

- Какие матчи из сыгранных осенью сложились не так, как хотелось?

- К сожалению, нам не удались игры с грандами - "Динамо" и "Шахтером". С ними хотелось сыграть лучше, но не получилось. Что касается львиной доли из проведенных матчей, то в каждом из них мы выглядели достойно. Исключением является только выездная игра с "Олимпиком", которую мы проиграли 0:3. Она была полностью провальной - как с моей стороны, так и со стороны игроков. Я неправильно подготовил команду тактически, поэтому ребята с игрой не справились. С остальными же соперниками в наших действиях подобного не случалось, и всю турнирную дистанцию ​​осени мы прошли достойно.

СОЛИДНАЯ КОМПАНИЯ БЛАГОДАРЯ ЗНАКОМСТВУ

- На сегодняшний день у "Миная" один из худших показателей в графе "забитые мячи" - лишь девять. Низкая результативность вас не смущает?

- Конечно. Впрочем, у меня есть время для того, чтобы взвесить и проанализировать все наши осенние матчи. Как раз сейчас просматриваю их, внимательно отслеживая ошибки и причины, по которым мы так мало забивали и много пропускали. Во время зимних сборов будем делать все для того, чтобы коренным образом улучшить ситуацию.

- Из девяти результативных ударов львиная доля - шесть - приходится на нападающего Анатолия Нуриева. Довольны его игрой?

- Прежде всего меня тешит, что он является воспитанником закарпатского футбола. На его примере можно порадоваться, что в нашем крае растут хорошие игроки, которые способны делать результат на футбольном поле. Нуриев себя хорошо проявил в осенней части чемпионата, и я надеюсь, что он и в дальнейшем будет прогрессировать. Парню сейчас всего 24 года, и его футбольное будущее еще впереди. Думаю, что Анатолий станет намного лучше и сильнее. Его действиями, как и действиями всей команды, я в целом доволен.

- В этом сезоне в составе "Миная" появилась группа опытных футболистов - к Андрею Ткачуку, Артуру Карнозе и Олегу Голодюку добавились Антон Каниболоцкий, Денис Кожанов и Антон Шиндер. Пригласить такую ​​солидную компанию удалось за счет личного знакомства?

- Да, Кониболоцкий и Шиндер действительно появились благодаря личному знакомству с ребятами. Я им предложил помочь "Минаю" в развитии, и благодарен, что они согласились. А Кожанов, который пришел в нашу команду в августе, много лет дружит с Ткачуком и Голодюком, которые играют у нас еще со второго круга сезона-2019/20. Наш футбольный клуб стремится развиваться, поэтому мы нуждаемся в их помощи.

- Чем объясняется длительное отсутствие в составе Карнозы, который впервые появился на поле лишь в конце осенней части чемпионата, в поединке с "Шахтером"?

- Изменением нашей тактической схемы. В отличие от других игроков, которые могут играть на разных позициях, у Артура только одна. К сожалению, по этой причине я не мог использовать его в полной мере. С Карнозой я много разговаривал на эту тему, и он все прекрасно понимает. Поэтому никаких обид быть не может.

ШАНС ДЛЯ КОПОЛОВЦА

- Для многих поклонников "Миная" отсутствие в заявке Михаила Кополовца стало неожиданностью ...

- Он принял для себя решение о небольшом отдыхе. Однако у нас есть договоренность, что если на зимних сборах Михаил себя как следует подготовит, то во втором круге сыграет один матч в Премьер-лиге. Этот шанс я ему охотно предоставлю.

- Надо полагать, речь идет о прощальном матче Кополовца?

- Да, игра будет как дебютной в составе "Миная" в Премьер-лиге, так и прощальной в его карьере.

- Приглашение в команду трех иностранцев - хорвата Мислава Матича, замбийца Шемми Маембе и южноафриканца Рипо Малепе является данью моде или недостатком квалифицированных исполнителей на территории Украины?

- Стоит понимать уровень зарплаты этих игроков и уровень зарплаты наших игроков, которые могут усилить команду. Как показывает практика, нужно отказываться от арендованных футболистов - в этом вопросе тоже есть свои нюансы. В частности, мы столкнулись с подобным прецедентом, взяв в аренду Кирилла Меличенко. Брали его на год, но уже через полгода его забрали из "Миная". Думаю, что лучше искать игроков, которые могли бы быть полностью на контракте в нашем клубе, и именно он мог распоряжаться их судьбой по своему усмотрению. А что касается трех легионеров, которые к нам пришли в последнее время, то все имеют хорошие задатки. Это касается центрального защитника Матича, который считается перспективным игроком в Хорватии, замбийца Маембе, который успел себя проявить с хорошей стороны в ряде матчей осени, и капитана олимпийской сборной ЮАР Малепе. Он присоединился к "Минаю" последним из всех, к тому же, у него были проблемы с документами и ковид. Надеюсь, после тренировочных сборов парень нам гораздо больше поможет.

- Как встретили появление африканцев в составе "Миная" закарпатские любители футбола?

- Очень хорошо. Никаких проблем с Маембе и Малепе у нас не было. Оба стали у нас очень популярными, особенно у молодежи клубной академии. Они с ними много фотографируются, и очень тепло к ним относятся. Это и неудивительно, ведь африканцы для нашего края - экзотическое явление.

ПЕРЕДИСЛОКАЦИЯ ИЗ ПРИГОРОДА

- Кстати, какой была реакция на переезд команды с Миная в Ужгород?

- Дело в том, что Минай - это пригород Ужгорода. Никакой особой реакции по передислокации не было. Да, конечно, мы хотели бы играть на своем родном минайском стадионе, однако прекрасно понимали, что он не имеет предусмотренного документацией УПЛ количества мест. Поэтому ничего другого, как проводить домашние матчи на стадионе "Авангард" в Ужгороде, нам не остается. На нем мы не тренируемся, поэтому по этой причине привыкнуть к арене в полной мере не удается. Хотя если будут болельщики на трибунах, то все быстро изменится.

- Есть определенность с датой проведения пропущенной выездной игре со "Львовом"?

- Пока еще нет. Мы настаивали на том, чтобы ее сыграть еще в ходе первого круга. Однако найти окно для этого в календаре не удалось, и теперь придется встретиться с "Львовом" весной.

- Во время зимнего перерыва в чемпионате в любой команде не обходится без кадровых изменений. Вы уже определились с теми, кто вынужден будет покинуть "Минай"?

- Да, определились. Это Олег Допилка, Александр Глагола и испанец Эдгар Луис Каппарос, который выступал за "Минай" U-21. Кроме них, есть еще некоторые игроки, которые покинут команду. Думаю, что до Нового года с этим вопросом все уже будет окончательно ясно. У всех ребят был шанс себя проявить в осенней части текущего сезона, и теперь нужно делать выводы, смотреть только вперед и двигаться дальше. Понятно, что кроме потерь будут и приобретения. Без этого в футболе невозможно.

ПОЗИЦИЯ ДЛЯ МОТИВИРОВАННОГО МИЛЕВСКОГО

- Главной трансферной новостью на этой неделе стал переход в "Минай" Артема Милевского. На предложение вашего клуба он сразу ответил согласием?

- Да. Я присутствовал при переговорном процессе, и увидел у Артема большое желание доказать свой уровень. Если так можно выразиться, он готов громко хлопнуть дверью перед завершением профессиональной карьеры. Мы ему предоставляем этот шанс, и надеемся, что Милевский своей игрой и лидерскими качествами поможет нашей команде.

- Какова роль будет отведена ему в игровых построениях "Миная"?

- Для этого есть зимние сборы, во время которых будем много работать. У нас запланировано семь или восемь контрольных матчей, в которых и будем определяться с позицией, на которой Артем сможет принести нам как можно больше пользы. Будет он выполнять роль оттянутого форварда или же чистого форварда - посмотрим. Все зависит от того, какую форму он наберет.

- После появления Милевского в "Минае" шутками о целесообразности приглашения его давнего товарища и одноклубника Александра Алиева вас не утомили?

- Нет, не утомили. Здесь нужно смотреть правде в глаза. Алиев уже окончательно закончил с футболом, чего не скажешь о Милевском. Артем был в хорошей игровой форме, выиграв чемпионство, Кубок и Суперкубки Белоруссии с брестским "Динамо". Он был настоящим лидером этой команды и приятно, что и до сих пор остается в большом футболе. Учитывая возраст нашего новичка, мы понимаем, что ему осталось играть не слишком долго. Впрочем, из разговора с ним я понял, что он достаточно мотивирован и поэтому никаких сомнений в его настрое у меня нет. А что касается Саши Алиева, то о нем действительно будут ходить шутки - ведь они с Милевским два одиозных игрока нашего чемпионата. Оба оставили неизгладимый след своей околофутбольной жизнью, однако меня не интересует, что было пять или десять лет назад. Меня интересует сегодняшнее отношение Артема к своим обязанностям. Не думаю, что у нас с этим будут какие-то проблемы.

В ОЖИДАНИИ ТРАНСФЕРНЫХ СЮРПРИЗОВ

- Какие позиции нуждаются в первоочередном усиления?

- Центр обороны. На сегодняшний день мы остались без должного количества центральных защитников, что, в частности, обусловлено тяжелой травмой одного из них - Саши Маткобожика (хочу пожелать ему здоровья и скорейшего выздоровления). Поэтому наша главная задача найти на эти позиции качественных исполнителей, которые были бы способны помочь команде.

- Следует ли ожидать от "Миная" новых трансферных сюрпризов?

- Будем смотреть, разговаривать по этому поводу с руководством клуба. Мы каждый день на связи, постоянно общаемся. Относительно тех игроков, которых планируем приглашать в "Минай", нужно все тщательно взвешивать и обдумывать. Ведь слишком много есть всяких факторов. Могу сказать, что кандидатов, которые нас по-настоящему интересуют, будем приглашать. А будут ли эти трансферы громкими или нет - это уже решать футбольной общественности.

Фото - UA-Футбол