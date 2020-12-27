Артем Милевский: Для меня дико не выпить пивка после игры

Новоиспеченный футболист "Миная" Артем Милевский поделился мнением на счет релаксации после матчей:

"Нынешние футболисты не пьют. С ними неинтересно. Вот ты выпиваешь? Нет? Вот видишь. Даже бокал не выпьешь. А что вы делаете? В игры играете?

Мы не пили за два-три дня до игры. Но после игры, я не знаю, как люди могут не посидеть с пацанами, не попить пивка. Для меня это вообще дико.

Что нынешняя молодежь делает после игры? Вот Валера (игрок "Шахтера", парень Савиной) что делает? Водичка и все? ", - сказал Милевский в интервью Дарье Савиной, журналистке "Футбольного формата".