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Артем Милевский: Для меня дико не выпить пивка после игры
УПЛ встречает своего героя
Новоиспеченный футболист "Миная" Артем Милевский поделился мнением на счет релаксации после матчей:
"Нынешние футболисты не пьют. С ними неинтересно. Вот ты выпиваешь? Нет? Вот видишь. Даже бокал не выпьешь. А что вы делаете? В игры играете?
Мы не пили за два-три дня до игры. Но после игры, я не знаю, как люди могут не посидеть с пацанами, не попить пивка. Для меня это вообще дико.
Что нынешняя молодежь делает после игры? Вот Валера (игрок "Шахтера", парень Савиной) что делает? Водичка и все? ", - сказал Милевский в интервью Дарье Савиной, журналистке "Футбольного формата".
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