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Артем Милевский: Для меня дико не выпить пивка после игры

Премьер-лига
(2 голосов)

УПЛ встречает своего героя

Артем Милевский: Для меня дико не выпить пивка после игры
Новина українською

Новоиспеченный футболист "Миная" Артем Милевский поделился мнением на счет релаксации после матчей:

"Нынешние футболисты не пьют. С ними неинтересно. Вот ты выпиваешь? Нет? Вот видишь. Даже бокал не выпьешь. А что вы делаете? В игры играете?

Мы не пили за два-три дня до игры. Но после игры, я не знаю, как люди могут не посидеть с пацанами, не попить пивка. Для меня это вообще дико.

Что нынешняя молодежь делает после игры? Вот Валера (игрок "Шахтера", парень Савиной) что делает? Водичка и все? ", - сказал Милевский в интервью Дарье Савиной, журналистке "Футбольного формата".

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В статье: Артем Милевский Динамо (Киев) Минай
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Комментарии (10)
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Просто Квашин (Харьков)
27.12.2020 в 23:21
Послушаешь "трезвенников" бежавших с Донбасса и диву даешся.... Как может журналюга извратить смысл сказанного... А быдло хавает... Так же им внушили, что в Парашестане высокий уровень жизни и мокши любят донбасятинцев больше своих родных братьев и сестер... Вот они и накаркали на свою голову "гостей с севера"...Те пришли, все разгромили, всех изнасиловали, порезали заводы и шахты и привет семье...Телевизор промывает мозг.... Эти сепары обожают плешивого фюрера, они поддерживают попочленцев ды-ны-ры ,они уверены что жигули лучше мерседеса и что придут западенцы и их сьедят... Так им телевизор сказал... Но когда им задаешь вопрос, чего же ты сюда приперся в Киев, они подвисают... Сказать же нечего...
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+2
-2
Просто Квашин (Харьков)
27.12.2020 в 23:28
Должно быть много минусов.... Значит ПРАВДУ я сказал...Кто же правду любит, особенно такая шолупень...
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0
-2
Просто Квашин (Харьков)
27.12.2020 в 23:45
Новичок «Миная» Артем Милевский рассказал журналистке Дарье Савиной, которая встречалась с игроком "Динамо" Владом Супрягой, а теперь встречается с игроком «Шахтера» Валерием Бондарем и дружит с Дарьей Белодед, которая встречалась с игроком "Динамо" Денисом Поповым, а теперь встречается с игроком "Шахтера" Юхимом Коноплей, чем молодые футболисты отличаются от его поколения...
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+1
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
27.12.2020 в 23:52
Белодед до Конопли отношения не имеет
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
27.12.2020 в 23:08
Міля, іноді краще жувати...
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+2
-1
avatar
simargl (Чернигов)
27.12.2020 в 22:59
Алкаш он и в Закарпатье алкаш... этот наставник отлично научит молодых ))))
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+2
-2
avatar
scorpius (Ck)
27.12.2020 в 22:54
А во время перерыва слабо?
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+1
-1
Vantala (Kharkiv)
27.12.2020 в 22:53
Алкашня во всей красе. В стиле Леона. Я мол такой крутой, после пяти пива играю чем все трезвые вокруг вместе взятые. А после ещё парочки - та я вообще Пеле....
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+2
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
27.12.2020 в 23:16
пивка - для рывка, водочки - для обводочки
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+2
0
football_soccer (Украина)
27.12.2020 в 22:44
ну вот по этому Роналду в 35 забивает в Серии А , а ты в 35 подписался в формально сельскую команду. Зато без пивка не можешь
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+5
-2


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