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Интер заинтересовался Трубином

Премьер-лига
(1 голосов)

Голкипер на глазах у грандов

Интер заинтересовался Трубином
Новина українською

"Интер" активно охотится на трансферном рынке в поисках замены основному голкиперу команды Самиру Хандановичу. Одним из кандидатов на эту роль является игрок "Шахтера" Анатолий Трубин. Об этом сообщает итальянское издание Calciomercato.

Отмечается, что приоритетной целью "неррадзури" является голкипер "Удинезе" Хуан Муссо. Самир Ханданович 11 лет назад, тоже в 26-летнем возрасте перешедший из команды города Удине в миланский коллектив. Проблема в том, что такой трансфер оценивается в 30 млн евро. Эта сумма может стать преградой переходу из-за кризисной ситуации в бюджете команды, поэтому руководство подыскивает запасные варианты.

Одним из таких и является Анатолий Трубин. Вратарь поразил "Интер" своей игрой против них в матчах Лиги Чемпионов этого сезона, в которых он не пропустил ни одного гола.

Расходы на приобретение украинского вратаря, возможно будут меньше. Transfermarkt оценивает Трубина в 800 тыс евро.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Анатолий Трубин
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Источник:
Calciomercato

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Комментарии (11)
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ding31
27.12.2020 в 23:30
За 800 тыс евро Шахта трусы Трубина продаст
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+5
-1
Карбид (Ник)
27.12.2020 в 23:50
Его и за 8 млн никто не продаст. За 0.8 Бущаном могут прибарахлится.
Ответить
0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
27.12.2020 в 22:58
20! и купить резника
Ответить
+1
-7
Просто Квашин (Харьков)
27.12.2020 в 23:09
20 евро мало... А фамилия вратаря ВОРСКЛЫ Ризнык....
Ответить
+6
-3
мы за динамо (киев)
27.12.2020 в 23:14
ото ж. ще й наголос на другий склад. вчить неперевчить цих телепнів.
+4
-4
avatar
simargl (Чернигов)
27.12.2020 в 22:57
Не смешите. За 800 тысяч его никто не продаст.
Ответить
+4
-2
Vantala (Kharkiv)
27.12.2020 в 22:54
ТрубинОм?
Ответить
+2
0
Artemanat (Кривой Рог)
27.12.2020 в 22:54
За 5млн можно продать
Ответить
+1
-1
c99baf (Харьков)
27.12.2020 в 23:00
И будет то,что и с Луниным.
Ответить
+2
-2
Просто Квашин (Харьков)
27.12.2020 в 23:06
да..да...вместе с Соломоном, Тете и Корниенко...
Ответить
+3
-5
aleks68
27.12.2020 в 23:40
тупой долб...б. когда и кого продаст чМо дЫнамо?
+3
-1


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