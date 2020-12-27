Интер заинтересовался Трубином

"Интер" активно охотится на трансферном рынке в поисках замены основному голкиперу команды Самиру Хандановичу. Одним из кандидатов на эту роль является игрок "Шахтера" Анатолий Трубин. Об этом сообщает итальянское издание Calciomercato.

Отмечается, что приоритетной целью "неррадзури" является голкипер "Удинезе" Хуан Муссо. Самир Ханданович 11 лет назад, тоже в 26-летнем возрасте перешедший из команды города Удине в миланский коллектив. Проблема в том, что такой трансфер оценивается в 30 млн евро. Эта сумма может стать преградой переходу из-за кризисной ситуации в бюджете команды, поэтому руководство подыскивает запасные варианты.

Одним из таких и является Анатолий Трубин. Вратарь поразил "Интер" своей игрой против них в матчах Лиги Чемпионов этого сезона, в которых он не пропустил ни одного гола.

Расходы на приобретение украинского вратаря, возможно будут меньше. Transfermarkt оценивает Трубина в 800 тыс евро.