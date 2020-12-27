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Скрипник признан лучшим тренером УПЛ 2020
Первая такая награда для наставника Зари
Всеукраинское объединение тренеров по футболу выбрала лучшего тренера 2020 года. Им стал наставник "Зари" Виктор Скрипник.
Главный тренер луганчан набрал 4,38 балла (из пяти возможных) и обогнал Александра Рябоконя ("Десна", 4,34), Мирчу Луческу ("Динамо", 4,30), Луиша Каштру ("Шахтер", 4, 30) и Юрия Максимова ("Ворскла", 4,16).
В выставлении оценок руководствовались следующими критериями: номинальный результат команды, трудности в управлении подопечными, мастерство в работе с кадрами, тренерская мастерство и накопительный условий.
Отмечается, что коуч "Зари" занял с командой третье место в предыдущем розыгрыше чемпионата, выведя луганчан в групповой этап Лиги Европы. В тяжелой группе команда получила шесть очков, однажды обыграв английский "Лестер". Также на зимний перерыв команда ушла в пятерке УПЛ, имея реальные шансы в борьбе за медали.
В этом году Виктор Скрипник шесть раз признавался тренером тура, что является лучшим результатом среди всех, пять раз - Александр Рябоконь.
Предварительным лауреатами награды становились Роман Санжар (2017), Владимир Шаран (2018) и Александр Рябоконь (2019).
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