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Василий Кобин: Придется сыграть перенесенный матч со Львовом весной

Премьер-лига
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Пока нет конкретной определенности

Василий Кобин: Придется сыграть перенесенный матч со Львовом весной
Новина українською

Главный тренер "Миная" Василий Кобин рассказал о судьбе перенесенного матча первого тура против “Львова”:

"Есть определенность с датой проведения пропущенной выездной игры со "Львовом"?

- Пока еще нет. Мы настаивали на том, чтобы ее сыграть еще в ходе первого круга. Однако найти окно для этого в календаре не удалось, и теперь придется встретиться со "Львовом" весной, - сказал наставник.

Напомним, что матч 1-го тура УПЛ "Львов" - "Минай" был перенесен из-за вспышки коронавируса в львовской команде. Сначала перенесенный поединок должен был состояться 28-го октября, затем 10-го ноября. Отметим, что однажды встреча была перенесена из-за того, что шесть игроков "Львова" участвовали в матчах своих национальных сборных.

После завершения первой части УПЛ "Минай" занимает 11-е место УПЛ с десятью очками, опережая 13-й "Львов" на один зачетный пункт.

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В статье: Василий Кобин ФК Львов УПЛ Минай
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