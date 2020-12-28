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В Олимпике заметили, что Шахаб Захеди хочет остаться в клубе

Премьер-лига
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Увидем новый контракт от Гельзина?

В Олимпике заметили, что Шахаб Захеди хочет остаться в клубе
Новина українською

Полузащитник "Олимпика" Тарас Завийский рассказал о кадровых изменениях в команде после завершения осенней части сезона в УПЛ.

"Олимпик" покинули Андрей Кравчук и Ризван Аблитаров.

Но важно, что хочет остаться в команде наш лучший бомбардир Шахаб. Разве что он получит предложение, от которого, как говорят, трудно будет отказаться.

Напомним, что иранский нападающий Шахаб Захеди в этом сезоне провел в составе дончан 12 матчей и забил 8 голов. Контракт с форвардом действует до лета 2021 года.

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В статье: Олимпик (Донецк) Тарас Завийский Шахаб Захеди
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