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В Олимпике заметили, что Шахаб Захеди хочет остаться в клубе
Увидем новый контракт от Гельзина?
Полузащитник "
"Олимпик" покинули Андрей Кравчук и Ризван Аблитаров.
Но важно, что хочет остаться в команде наш лучший бомбардир Шахаб. Разве что он получит предложение, от которого, как говорят, трудно будет отказаться.
Напомним, что иранский нападающий Шахаб Захеди в этом сезоне провел в составе дончан 12 матчей и забил 8 голов. Контракт с форвардом действует до лета 2021 года.
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Источник:meta-ratings
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