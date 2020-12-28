Наставник Ингульца рассказал о 4 игроках, с которыми клуб расстанется

Главный тренер дебютанта УПЛ " Ингульца " Сергей Лавриненко рассказал, почему так и не состоялся дебют ганского легионера, воспитанника академии португальского "Спортинга" Рудольфа Благоги.

Не по нашей вине у Благоги возникли проблемы со здоровьем, и согласовав все нюансы с его агентами, действие контракта было прекращено. Когда ждать возвращения ганского легионера в "Ингулец"? Только когда он сможет тренироваться по полной программе.

Однако, скорее всего, это в ближайшие месяцы не произойдет. Поэтому пока сложно сказать, когда состоится дебют ганца в нашей команде.

Точно не будут выступать за "Ингулец" Богдан Литвяк и Дмитрий Фатеев, которого не устраивал игровое время, которое мы ему предоставляли.

Также ищем команду, за которую на правах аренды мог бы весной выступать Владислав Игнатьев.