Василий Кобин искал работу для Нуриева и менял ему позицию на поле

Наставник " Миная " Василий Кобин рассказал о своем подопечного Анатолия Нуриева, лучшего форварда команды в осенней части сезона УПЛ.

Анатолий - местный воспитанник закарпатского футбола. Еще когда я был футболистом "Шахтера", приезжал домой в отпуск. Тогда в Днепропетровске играл в футбол с друзьями. Там я и заметил Нуриева, мне он сразу понравился. Навел справки о нем.

Тогда Анатолию было 19 лет. Я посоветовал Юрию Вирту, который тогда был тренером в "Вересе", взять к себе Нуриева. Юрий Николаевич посмотрел его в деле, но подписать контракт тогда "Вересу" и Нуриеву не удалось - не договорились по условиям. Затем Нуриев был в каменской "Стали". Там он сыграл всего один матч в Премьер-лиге. И все же он набрался необходимого опыта.