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Василий Кобин искал работу для Нуриева и менял ему позицию на поле

Премьер-лига
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История знакомства двух закарпатцев

Василий Кобин искал работу для Нуриева и менял ему позицию на поле
Новина українською

Наставник "Миная" Василий Кобин рассказал о своем подопечного Анатолия Нуриева, лучшего форварда команды в осенней части сезона УПЛ.

Анатолий - местный воспитанник закарпатского футбола. Еще когда я был футболистом "Шахтера", приезжал домой в отпуск. Тогда в Днепропетровске играл в футбол с друзьями. Там я и заметил Нуриева, мне он сразу понравился. Навел справки о нем.

Тогда Анатолию было 19 лет. Я посоветовал Юрию Вирту, который тогда был тренером в "Вересе", взять к себе Нуриева. Юрий Николаевич посмотрел его в деле, но подписать контракт тогда "Вересу" и Нуриеву не удалось - не договорились по условиям. Затем Нуриев был в каменской "Стали". Там он сыграл всего один матч в Премьер-лиге. И все же он набрался необходимого опыта.

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Затем Толик вернулся в Ужгород и начал играть за нас во Второй лиге. Постепенно своей работой на тренировках он доказал, что на него можно рассчитывать в основном составе. Мне приятно работать с Нуриевым. Считаю, что "Минай" и Нуриев нашли друг друга. Ранее Анатолий играл на острие атаки, а сейчас мы чаще используем его, как оттянутого форварда. Он умеет включаться из глубины и угрожать воротам противника.

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В статье: Василий Кобин Юрий Вирт Сталь (Каменское) ФК Минай Анатолий Нуриев Минай
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Источник:
sport arena

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