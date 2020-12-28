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Шахтер продлил контракт с Хочолавой
Игрок проведет в клубе ближайшие 5 лет
Донецкий "Шахтер" на пять лет продлил контракт с защитником Давидом Хочолавой, пишет Meta-ratings.com.ua.
Футболист успешно адаптировался в донецком клубе и пользуется доверием Луиша Каштру, поэтому по условиям контракта продолжит выступления в "Шахтере" до 2025 года.
Напомним, что защитник сборной Грузии пришел в стан "горняков" в 2017 году свободным агентом. За это время он сыграл в футболке донецкой команды 53 матча и забил три гола.
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Источник:meta-ratings
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