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Шахтер продлил контракт с Хочолавой

Премьер-лига
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Игрок проведет в клубе ближайшие 5 лет

Шахтер продлил контракт с Хочолавой
Новина українською

Донецкий "Шахтер" на пять лет продлил контракт с защитником Давидом Хочолавой, пишет Meta-ratings.com.ua.

Футболист успешно адаптировался в донецком клубе и пользуется доверием Луиша Каштру, поэтому по условиям контракта продолжит выступления в "Шахтере" до 2025 года.

Напомним, что защитник сборной Грузии пришел в стан "горняков" в 2017 году свободным агентом. За это время он сыграл в футболке донецкой команды 53 матча и забил три гола.

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В статье: Шахтер (Донецк) Давид Хочолава
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Источник:
meta-ratings

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