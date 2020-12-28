Шахтер продлил контракт с Хочолавой

Донецкий "Шахтер" на пять лет продлил контракт с защитником Давидом Хочолавой, пишет Meta-ratings.com.ua.

Футболист успешно адаптировался в донецком клубе и пользуется доверием Луиша Каштру, поэтому по условиям контракта продолжит выступления в "Шахтере" до 2025 года.

Напомним, что защитник сборной Грузии пришел в стан "горняков" в 2017 году свободным агентом. За это время он сыграл в футболке донецкой команды 53 матча и забил три гола.