Санжар прокомментировал переход Милевского в Минай

Экс-тренер "Карпат" и "Олимпика" Роман Санжар поделился своим мнением по поводу перехода Артема Милевского в "Минай", а также назвал самого перспективного игрока:

- Недавно Милевский перешел в "Минай", это главная футбольная новость в Украине на этой неделе. Как вы отреагировали на это?

- Мне будет интересно посмотреть за ним. Как его приход повлияет на команду. С Милевским мы пересекались на собрании, когда "Карпаты" играли против Бреста. Сыграли тогда вничью, хороший матч был. Артем хорошо выглядел, как настоящий лидер, интеллектуальный. Но есть вопросы к скорости, на это из-за возраста. Он коммуникабельный парень и думаю, что вольется в команду. Посмотрим весной, как это будет.

- Кто самый перспективный футболист в Украине сейчас и почему?

- Считаю, что их несколько. Например, Илья Забарный, Виталий Миколенко и Анатолий Трубин. Потому что они еще в столь юном возрасте, а уже успели сыграть на большом уровне и хорошо при этом. Для их психологии это важно. Плюс они играют в больших клубах, где могут проявить себя, рядом сильные партнеры и еврокубки. У этих ребят хорошие перспективы реализовать себя, потому что они находятся в амбициозных клубах. Тот же Денис Попов с "Динамо" тоже.