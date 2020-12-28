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Левченко: Переход Коваленко в Аталанту поможет ему стать из вечного таланта в полноценного игрока

Премьер-лига
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Главное, чтобы этот переход осуществился

Левченко: Переход Коваленко в Аталанту поможет ему стать из вечного таланта в полноценного игрока
Новина українською

Бывший футболист, игрок национальной сборной Украины 2002-2009 годов Евгений Левченко прокомментировал информацию о потенциальном переходе полузащитника "Шахтера" Виктора Коваленко в "Аталанту".

"Я очень рад, если Виктор Коваленко перейдёт в "Аталанту". Я уверен, что этот шаг пойдёт ему на пользу, чтобы действительно стать из вечного таланта в полноценного игрока! Желаю ему удачи", - написал Левченко в Твиттере.

Ранее сообщалось, что Коваленко уже заключил предварительное соглашение с бергамасками и станет полноценным игроком "Аталанты" с лета, когда у него закончится соглашение с "горняками".

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В статье: Аталанта (Бергамо) Евгений Левченко Шахтер (Донецк) Виктор Коваленко
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