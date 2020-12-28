Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Левченко: Переход Коваленко в Аталанту поможет ему стать из вечного таланта в полноценного игрока
Главное, чтобы этот переход осуществился
Бывший футболист, игрок национальной сборной Украины 2002-2009 годов Евгений Левченко прокомментировал информацию о потенциальном переходе полузащитника "
"Я очень рад, если Виктор Коваленко перейдёт в "Аталанту". Я уверен, что этот шаг пойдёт ему на пользу, чтобы действительно стать из вечного таланта в полноценного игрока! Желаю ему удачи", - написал Левченко в Твиттере.
Ранее сообщалось, что Коваленко уже заключил предварительное соглашение с бергамасками и станет полноценным игроком "Аталанты" с лета, когда у него закончится соглашение с "горняками".
Популярное сейчас
- Самый прилежный ученик Лобановского. Кто тренировал сборную Украины до Андрея Шевченко. ВИДЕО
- Будковский рассказал, как его игнорировали Луческу и Фонсека
- Гол Шведа, осечки Клоппа и Моуриньо, интерес к Трубину. Главные новости за 27 декабря
- Ярмоленко ушел из Боруссии после того, как получил сообщение от руководства клуба
- Невероятная подруга Цитаишвили, с которой футболист проводит отпуск. ФОТО
- Сексуальная жена вратаря Динамо дразнит фанатов эффектными фото в Мексике. ФОТО