Левченко: Переход Коваленко в Аталанту поможет ему стать из вечного таланта в полноценного игрока

Бывший футболист, игрок национальной сборной Украины 2002-2009 годов Евгений Левченко прокомментировал информацию о потенциальном переходе полузащитника " Шахтера " Виктора Коваленко в "Аталанту".

"Я очень рад, если Виктор Коваленко перейдёт в "Аталанту". Я уверен, что этот шаг пойдёт ему на пользу, чтобы действительно стать из вечного таланта в полноценного игрока! Желаю ему удачи", - написал Левченко в Твиттере.

Ранее сообщалось, что Коваленко уже заключил предварительное соглашение с бергамасками и станет полноценным игроком "Аталанты" с лета, когда у него закончится соглашение с "горняками".