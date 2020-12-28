Известны три соперника Ворсклы по спаррингам в Турции

Полтавская " Ворскла " на сбор в Турцию отправится одной из первых среди украинских команд - 12 января 2021 года.

У полтавчан на сборе запланированы три спарринга, однако состоятся они в конце зарубежного этапа подготовки. Уже достигнута договорённость о проведении спарринга с сербским ФК "Младост" (Лучаны), также близки к завершению переговоры о спаррингах со словенской "Мурой" (Мурска-Собота) и черногорской "Зетой" (Подгорица).

В Полтаву подопечные Юрия Максимова возвратятся 6 февраля.

Напомним, что на зимний перерыв "Ворскла" ушла на 5-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 20 очков.