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Известны три соперника Ворсклы по спаррингам в Турции
Полтавчане отправятся в Турцию одними из первых
Полтавская "
У полтавчан на сборе запланированы три спарринга, однако состоятся они в конце зарубежного этапа подготовки. Уже достигнута договорённость о проведении спарринга с сербским ФК "Младост" (Лучаны), также близки к завершению переговоры о спаррингах со словенской "Мурой" (Мурска-Собота) и черногорской "Зетой" (Подгорица).
В Полтаву подопечные Юрия Максимова возвратятся 6 февраля.
Напомним, что на зимний перерыв "Ворскла" ушла на 5-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 20 очков.
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