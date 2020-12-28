  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Известны три соперника Ворсклы по спаррингам в Турции
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известны три соперника Ворсклы по спаррингам в Турции

Премьер-лига
(2 голосов)

Полтавчане отправятся в Турцию одними из первых

Известны три соперника Ворсклы по спаррингам в Турции
Новина українською

Полтавская "Ворскла" на сбор в Турцию отправится одной из первых среди украинских команд - 12 января 2021 года.

У полтавчан на сборе запланированы три спарринга, однако состоятся они в конце зарубежного этапа подготовки. Уже достигнута договорённость о проведении спарринга с сербским ФК "Младост" (Лучаны), также близки к завершению переговоры о спаррингах со словенской "Мурой" (Мурска-Собота) и черногорской "Зетой" (Подгорица).

В Полтаву подопечные Юрия Максимова возвратятся 6 февраля.

Напомним, что на зимний перерыв "Ворскла" ушла на 5-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 20 очков.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...