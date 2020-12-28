Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Руха: Насколько мне известно, Кухаревич останется у нас
Иван Федык рассчитывает на форварда во второй части сезона
Главный тренер "
— Когда команда собирается после отпуска?
— 11-го января. Но, до этого ребята будут собираться во Львове группами. Одни игроки приедут 28-го декабря, вторая группа 4-го января. Мы оценим их состояние. С 20-го января мы вылетаем в Турцию. Поблизу Антальи и пройдут наши сборы. Вернемся домой мы 6-го февраля.
— Какая кадровая ситуация в команде?
— Это извечный вопрос в футболе. Не все пока достоверно известно. На данный момент нас покинули три игрока: Игорь Дуць, Иван Калюжный и Владимир Заставный. Будет и пополнение, но, хочу сказать, что глобальных изменений не будет.
— По Николаю Кухаревичу. Он остается в команде или возможен его трансфер в Бельгию?
— Пока, насколько мне известно, он останется у нас. Я на него рассчитываю.
Популярное сейчас
- Ливерпуль оступается, Эвертон сокращает отставание до трёх очков. Турнирая таблица АПЛ 2020/21
- Будковский рассказал, как его игнорировали Луческу и Фонсека
- Олег Блохин оценил шансы команды Шевченко в отборе на ЧМ-2022
- Ярмоленко ушел из Боруссии после того, как получил сообщение от руководства клуба
- Невероятная подруга Цитаишвили, с которой футболист проводит отпуск. ФОТО
- Сексуальная жена вратаря Динамо дразнит фанатов эффектными фото в Мексике. ФОТО