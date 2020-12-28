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Тренер Руха: Насколько мне известно, Кухаревич останется у нас

Премьер-лига
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Иван Федык рассчитывает на форварда во второй части сезона

Тренер Руха: Насколько мне известно, Кухаревич останется у нас
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Главный тренер "Руха" Иван Федык рассказал, как команда проведет зимнее межсезонье, а также рассказал о трансферных планах львовян.

— Когда команда собирается после отпуска?

— 11-го января. Но, до этого ребята будут собираться во Львове группами. Одни игроки приедут 28-го декабря, вторая группа 4-го января. Мы оценим их состояние. С 20-го января мы вылетаем в Турцию. Поблизу Антальи и пройдут наши сборы. Вернемся домой мы 6-го февраля.

— Какая кадровая ситуация в команде?

— Это извечный вопрос в футболе. Не все пока достоверно известно. На данный момент нас покинули три игрока: Игорь Дуць, Иван Калюжный и Владимир Заставный. Будет и пополнение, но, хочу сказать, что глобальных изменений не будет.

— По Николаю Кухаревичу. Он остается в команде или возможен его трансфер в Бельгию?

— Пока, насколько мне известно, он останется у нас. Я на него рассчитываю.

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В статье: Рух (Львов) Николай Кухаревич Иван Федык
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Источник:
Sport Arena

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