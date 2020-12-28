Палкин: Мы довольны работой академии Шахтера

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин рассказал о молодых игроках клуба, которые играют в арендах в других командах, а также оценил результаты работ академии "горняков" в 2020 году.

– Много игроков "Шахтера" в аренде в других клубах УПЛ. Артем Бондаренко и Олег Очеретько в "Мариуполе", Валерий Бондаренко в "Александрии", Александр Пихаленок в "Днепре-1". Есть ли вероятность их возвращения в зимнее межсезонье?

– Я не думаю, что в зимнее межсезонье кто-то будет возвращаться. Пройдемся по фамилиям. Артем Бондаренко – для нашего тренера, по большому счету, открытие. Он ему нравился с первых тренировок, он с ним работал. Просто ему нужно играть. Бондаренко может сидеть на скамейке, но это не выход, и было решено отдать его в аренду для игровой практики – это нормально. Очеретько был в дубле – ему 17 лет. В первой команде Маркос Антонио, Алан Патрик, Коваленко, тот же Судаков… Мы отдали Олега в аренду в "Мариуполь", и сегодня он там один из лидеров. А парню – 17 лет! Он показывает очень зрелый футбол. Его тоже ждет большое будущее, я уверен, что через полгода или немного больше он вернется в "Шахтер" и будет у нас играть. Это талантливый парень, очень сильный профессионал, работяга. Думаю, он однозначно присоединится к "Шахтеру". Вопрос времени, и это, по большому счету, будет зависеть от него самого.

– Как оцените результаты академии в 2020 году?

– Цель академии – поставлять футболистов в первую команду. Сегодня Бондарь, Корниенко, Трубин, Судаков и Вьюнник уже на поле. Есть еще пару ребят, которые вскоре должны о себе заявить, поэтому мы довольны работой академии. Более того, мы полностью переформатировали структуру, начиная с совета директоров, управляющего академией. Туда входят директор по стратегии, директор по футболу, главный скаут, я, директор академии, кураторы по возрастам, главный скаут академии. Чтобы вы понимали, как мы занимаемся академией: последняя встреча, которая проводится раз в квартал, длилась три дня. Все заточено не на результат какого-то возраста, не на то, чтобы выиграть чемпионат (это уже внутри академии некая мотивирующая сила), а на развитие таланта. Если в первую команду никто не попадает, то академия работает плохо.