Президент Мариуполя: Опытных футболистов, точнее – их жен, трудно убедить приехать к нам

Президент " Мариуполя " Тарик Чаудри высказался о зимней трансферной кампании азовцев и рассказал о кадровом потенциале команды.

— Стоит ли зимой ожидать изменений в команде?

— Больших изменений не будет. Зимой трудно пригласить хорошего игрока – у всех качественных исполнителей контракты. Возможно, один-два футболиста пополнят нашу команду. Остап Маркевич выразил желание укрепить несколько позиций, и сейчас наш селекционный отдел работает над этим. Считаю, "Мариуполь" неплохо укомплектован. У нас много молодых перспективных ребят (Бондаренко, Очеретько, Кащук, Петерман, Чех, Кулиев), есть хорошая конкуренция в команде. Брать новичков просто для количества мы точно не будем – лучше подтягивать ребят из дубля. Сейчас главное, чтобы те футболисты, которые пропустили часть чемпионата из-за травм и болезни, восстановились. Это Алексей Быков, Игорь Кирюханцев, Алексей Кащук, Вячеслав Танковский.

— Насколько трудно пригласить игрока в ФК "Мариуполь"?

— Непросто. С одной стороны у нас есть репутация. Все знают, что в ФК "Мариуполь" их никогда не обманут. Все что зафиксировано в контракте, мы выплачиваем своевременно. У нас нет долгов по зарплате или каких-то финансовых споров с футболистами. Наверное, мы входим в число самых финансово стабильных клубов Украины. На противоположной чаше весов находится бытовой аспект. Мариуполь сейчас переживает настоящий ренессанс. Но опытных футболистов (точнее – их жен) бывает трудно убедить приехать сюда. Все-таки это промышленный город, близость к зоне боевых действий. Плюс "география". К нам тяжело добраться и непросто уехать – аэропорт не работает, с поездами из-за пандемии тоже есть свои трудности. Это фактор, который от клуба никак не зависит. Поэтому где-то нам проще договариваться с молодыми игроками.