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Пятеро уйдут, пятеро придут - журналист рассказал о трансферных планах Днепра-1
Игорь Йовичевич намерен значительно перетрусить состав
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В то же время, такое же количество игроков пополнят команду Игоря Йовичевича. Среди них будут футболисты, которые ранее выступали за "Днепр".
Цыганык подчеркнул, что среди новобранцев днепровского клуба будут как украинские игроки, так и балканцы. Фамилии потенциальных новичков, равно как и тех, кто покинет клуб, источник не назвал.
Напомним, что "Днепр-1" отправился на зимнюю паузу, занимая последнее, 14-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав в 13 матчах 8 очков.
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