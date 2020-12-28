Пятеро уйдут, пятеро придут - журналист рассказал о трансферных планах Днепра-1

" Днепр-1 " зимой покинут пять футболистов, сообщает журналист Игорь Цыганык.

В то же время, такое же количество игроков пополнят команду Игоря Йовичевича. Среди них будут футболисты, которые ранее выступали за "Днепр".

Цыганык подчеркнул, что среди новобранцев днепровского клуба будут как украинские игроки, так и балканцы. Фамилии потенциальных новичков, равно как и тех, кто покинет клуб, источник не назвал.

Напомним, что "Днепр-1" отправился на зимнюю паузу, занимая последнее, 14-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав в 13 матчах 8 очков.