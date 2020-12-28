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Пятеро уйдут, пятеро придут - журналист рассказал о трансферных планах Днепра-1

Премьер-лига
(1 голосов)

Игорь Йовичевич намерен значительно перетрусить состав

Пятеро уйдут, пятеро придут - журналист рассказал о трансферных планах Днепра-1
Новина українською

"Днепр-1" зимой покинут пять футболистов, сообщает журналист Игорь Цыганык.

В то же время, такое же количество игроков пополнят команду Игоря Йовичевича. Среди них будут футболисты, которые ранее выступали за "Днепр".

Цыганык подчеркнул, что среди новобранцев днепровского клуба будут как украинские игроки, так и балканцы. Фамилии потенциальных новичков, равно как и тех, кто покинет клуб, источник не назвал.

Напомним, что "Днепр-1" отправился на зимнюю паузу, занимая последнее, 14-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав в 13 матчах 8 очков.

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В статье: Игорь Цыганык СК Днепр-1
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (1)
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Просто любитель (Днепр)
28.12.2020 в 22:39
Жаль нет такой услуги всех на всех поменять. А вообще зачем эти перемены? По-моему результат за первый круг лучший среди всех команд. Пусть остаётся как есть
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