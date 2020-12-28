Днепр-1 в Турции проведет спарринг с сербским ФК Чукарички

9 января " Днепр-1 " выйдет из отпуска. После этого команду Игора Йовичевича ждет двухдневный медосмотр и втягивающие тренировки в родном городе.

На первый сбор в Турцию, который будет единственным зарубежным для днепрян в межсезонье, подопечные Игора Йовичевича отправятся 13 января.

На данный момент согласуется график контрольных матчей днепрян в Турции. Но уже есть окончательная договорённость, что одним из первых соперников "Днепра-1" на сборе в Турции будет представитель чемпионата Сербии - ФК "Чукарички".

Напомним, что "Днепр-1" отправился на зимнюю паузу, занимая последнее, 14-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав в 13 матчах 8 очков.