Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Днепр-1 в Турции проведет спарринг с сербским ФК Чукарички
Один соперник днепрян на сборах уже известен
9 января "
На первый сбор в Турцию, который будет единственным зарубежным для днепрян в межсезонье, подопечные Игора Йовичевича отправятся 13 января.
На данный момент согласуется график контрольных матчей днепрян в Турции. Но уже есть окончательная договорённость, что одним из первых соперников "Днепра-1" на сборе в Турции будет представитель чемпионата Сербии - ФК "Чукарички".
Напомним, что "Днепр-1" отправился на зимнюю паузу, занимая последнее, 14-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав в 13 матчах 8 очков.
Популярное сейчас
- Ливерпуль лидер, Лестер и Эвертон - главные преследователи. Турнирая таблица АПЛ 2020/21
- Матч Эвертон - Ман Сити перенесен. В команде Зинченко коронавирус
- Отсутствие трансферов, памятник Луческу, Срна и Каштру. Семь вопросов Ринату Ахметову
- Стала известна максимальная сумма зарплаты Коваленко в Аталанте
- Невероятная подруга Цитаишвили, с которой футболист проводит отпуск. ФОТО
- Сексуальная жена вратаря Динамо дразнит фанатов эффектными фото в Мексике. ФОТО