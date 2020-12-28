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Будковский: Переход в Анжи - это было необдуманное решение

Премьер-лига
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Форвард рассказал, как он оказался в Махачкале

Будковский: Переход в Анжи - это было необдуманное решение
Новина українською

Нападающий "Десны" Филипп Будковский рассказал о своем переходе из "Зари" в российский "Анжи" в 2016 году.

"Переход в "Анжи"? Была такая ситуация, собирался в один клуб — были переговоры с "Трабзонспором", все уже договаривались, я тогда в "Заре" еще был. Должен был перейти в аренду туда. Все хорошо шло, съездил на Евро-2016 за сборную, а когда вернулся — был маленький промежуток в отпуске и Вернидуб сказал решать, кто куда уходит. Я ждал предложения, но его не было — в "Зарю" было бы возвращаться некрасиво, понимал, что не играл бы, потому что не прошел сборы, пришлось бы добирать через тренировки.

Потом поступило предложение от "Анжи" — это было необдуманное решение. Я ни с кем не посоветовался и сгоряча решил уехать в Махачкалу. Не знаю, почему не получилось перейти в "Трабзонспор". У меня они взяли интервью, потом сказали, что я неправильно как-то выразился или как-то репортеры не так поняли, добавили огня", - сказал Будковский.

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В статье: Филипп Будковский Десна (Чернигов) Анжи (Махачкала)
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Источник:
Sport Arena

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