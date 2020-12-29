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Львов свой первый зимний сбор проведет в Мукачево, второй - в Турции
Горожане несколько скорректировали планы зимней подготовки
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Из отпуска "горожане" выйдут 9 января. До 15 января продлится первый этап сборов, который состоится в Львове.
В течение 15-22 января команда будет проводить второй этап подготовки к возобновлению чемпионата, который пройдет в Мукачево.
Заключительный этап подготовительных сборов (24 января-6 февраля) состоится в Турции. Спарринг-партнеров по турецкому сбору клуб обещает назвать позднее.
Напомним, что на зимний перерыв "Львов" ушел на 13-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 9 баллов.
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