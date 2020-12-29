Рух может арендовать Борячука на замену Кухаревичу

Украинский форвард Андрей Борячук, права на которому принадлежат "Шахтеру", может продолжить карьеру в " Рухе ".

Как сообщает журналист Игорь Цыганык, футболист недавно был во Львове и пообщался с руководством клуба.

Вполне вероятно, что "Рух"рассматривает аренду Борячука, как замену Николаю Кухаревичу, если последний все-таки переберется в "Анлерлехт".

Отметим, что на данный момент Борячук играет за венгерский "Мезекевешд", а его аренда рассчитана до конца сезона.

В нынешнем сезоне Борячук в 7 матчах за венгерский клуб забил 3 гола и отдал 1 ассист, причем все ркзультативные действия сделал в одном поединке.