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Рух может арендовать Борячука на замену Кухаревичу
Сейчас Андрей играет в венгерском Мезекевешде
Украинский форвард Андрей Борячук, права на которому принадлежат "Шахтеру", может продолжить карьеру в "
Как сообщает журналист Игорь Цыганык, футболист недавно был во Львове и пообщался с руководством клуба.
Вполне вероятно, что "Рух"рассматривает аренду Борячука, как замену Николаю Кухаревичу, если последний все-таки переберется в "Анлерлехт".
Отметим, что на данный момент Борячук играет за венгерский "Мезекевешд", а его аренда рассчитана до конца сезона.
В нынешнем сезоне Борячук в 7 матчах за венгерский клуб забил 3 гола и отдал 1 ассист, причем все ркзультативные действия сделал в одном поединке.
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