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Рух может арендовать Борячука на замену Кухаревичу

Премьер-лига
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Сейчас Андрей играет в венгерском Мезекевешде

Рух может арендовать Борячука на замену Кухаревичу
Новина українською

Украинский форвард Андрей Борячук, права на которому принадлежат "Шахтеру", может продолжить карьеру в "Рухе".

Как сообщает журналист Игорь Цыганык, футболист недавно был во Львове и пообщался с руководством клуба.

Вполне вероятно, что "Рух"рассматривает аренду Борячука, как замену Николаю Кухаревичу, если последний все-таки переберется в "Анлерлехт".

Отметим, что на данный момент Борячук играет за венгерский "Мезекевешд", а его аренда рассчитана до конца сезона.

В нынешнем сезоне Борячук в 7 матчах за венгерский клуб забил 3 гола и отдал 1 ассист, причем все ркзультативные действия сделал в одном поединке.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рух (Львов) Андрей Борячук Николай Кухаревич
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Источник:
Football Hub

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