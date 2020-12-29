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С Евгением почти никто не здоровался. Селезнев рассказал об ужасной ситуации в Малаге
И почему у него не сложилось в Европе
35-летний нападающий ковалевского "
Евгений заметил, что никогда не мечтал играть в Европе, но это однажды случилось.
Я поехал в Испанию. И это моя ошибка. Очень сильно жалею об этом. Я не подхожу под Европу. Может, подхожу в футбольном плане, но в жизненном - я очень далек от Европы.
Не могу сказать, что именно удалось или нет. Мне было там очень тяжело жить. Я столкнулся с ложью, постоянной оценкой зарплаты. Все складывалось в одну корзину, а я не понимал, что происходит. Я здоровался с 4-5 футболистами, другие из-за моей зарплаты не здоровались.
Я до сих пор этого не могу понять. Ни разу не интересовался, у кого какая зарплата! Что мое - то мое. Сколько дали - столько и дали.
Селезнев был в "Малаге" от зимы до лета 2019 года, а затем стал игроком турецкого "Бурсаспора".
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