С Евгением почти никто не здоровался. Селезнев рассказал об ужасной ситуации в Малаге

35-летний нападающий ковалевского " Колоса " Евгений Селезнев вспомнил о периоде выступлений в Испании за "Малагу" в 2019 году.

Евгений заметил, что никогда не мечтал играть в Европе, но это однажды случилось.

Я поехал в Испанию. И это моя ошибка. Очень сильно жалею об этом. Я не подхожу под Европу. Может, подхожу в футбольном плане, но в жизненном - я очень далек от Европы.

Не могу сказать, что именно удалось или нет. Мне было там очень тяжело жить. Я столкнулся с ложью, постоянной оценкой зарплаты. Все складывалось в одну корзину, а я не понимал, что происходит. Я здоровался с 4-5 футболистами, другие из-за моей зарплаты не здоровались. Я до сих пор этого не могу понять. Ни разу не интересовался, у кого какая зарплата! Что мое - то мое. Сколько дали - столько и дали.

Селезнев был в "Малаге" от зимы до лета 2019 года, а затем стал игроком турецкого "Бурсаспора".