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С Евгением почти никто не здоровался. Селезнев рассказал об ужасной ситуации в Малаге

Премьер-лига
(3 голосов)

И почему у него не сложилось в Европе

С Евгением почти никто не здоровался. Селезнев рассказал об ужасной ситуации в Малаге
Новина українською

35-летний нападающий ковалевского "Колоса" Евгений Селезнев вспомнил о периоде выступлений в Испании за "Малагу" в 2019 году.

Евгений заметил, что никогда не мечтал играть в Европе, но это однажды случилось.

Я поехал в Испанию. И это моя ошибка. Очень сильно жалею об этом. Я не подхожу под Европу. Может, подхожу в футбольном плане, но в жизненном - я очень далек от Европы.

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Не могу сказать, что именно удалось или нет. Мне было там очень тяжело жить. Я столкнулся с ложью, постоянной оценкой зарплаты. Все складывалось в одну корзину, а я не понимал, что происходит. Я здоровался с 4-5 футболистами, другие из-за моей зарплаты не здоровались.

Я до сих пор этого не могу понять. Ни разу не интересовался, у кого какая зарплата! Что мое - то мое. Сколько дали - столько и дали.

Селезнев был в "Малаге" от зимы до лета 2019 года, а затем стал игроком турецкого "Бурсаспора".

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В статье: Евгений Селезнев Чемпионат Испании Сегунда Малага Малага (Испания)
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Комментарии (8)
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янковский ян (Запорожье)
29.12.2020 в 10:09
Серьезно? Немного знаю испанский и испанцев. Одна из самых дружелюбных наций в Европе. Может вопрос нужно искать в себе.
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0
0
andy1973 (Рівне)
29.12.2020 в 10:02
"Азьм есть царь" - сказал Женя на первой тренеровке в Малаге
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0
0
Papaye (Dnipro)
29.12.2020 в 09:46
"Ни разу не интересовался, у кого какая зарплата! Что мое - то мое. Сколько дали - столько и дали.". Ну, так, надо было оставаться в погибающем Днепре, получал бы сколько давали, не интересуясь какая зарплата в других командах УПЛ!
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+1
0
rivnenskyi (Рівне)
29.12.2020 в 09:44
Дуже сумніваюсь що іспанці виявились такими несправедливими до Селезньова. Найшвидше за все, Женя в побуті не прийняв головні правила поведінки з іспанцями - дружелюбність, привітність та відкритість з перших секунд знайомства. Думаю його прийняли за не вихованого чванька, тому й не вітались.
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0
0
владимир-К (Болград)
29.12.2020 в 09:41
купили игрока, платили , видимо, не самую маленькую зарплату, а он в 12 матчах ничего не принес команде, даже желтую не получил, у любого адекватного человека возникает вопрос, зачем нужен такой игрок и какой идиот привел его в команду.
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0
0
Arthas (Севастополь)
29.12.2020 в 09:35
треба було пояснити, що це гроші на їжу дітям і жінці!
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+2
0
Romio74
29.12.2020 в 09:33
Кормилецхеров...
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+2
0
Просто Квашин (Харьков)
29.12.2020 в 09:17
Ватникам невозможно адаптироваться в Европе... Ватникам ведь все должны что-то, а в Европе ты сам отвечаешь за себя....
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+7
-1


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