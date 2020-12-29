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Уругвайский легионер киевского Динамо впервые стал отцом
И уже завербовал сына в футбол
В семье полузащитника левого фланга "
27 декабря у них в Уругвае, где проводят отпуск, родился сын. Младенцу дали имя Хуан Крус и опубликовали его фото в футболке уругвайского клуба "Насьональ". Там Карлос выступал в 2012-2015, 2018 годах.
В этом сезоне Карлос Де Пена сыграл 19 матчей в составе киевского "Динамо", забил 5 голов.
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Источник:Інстаграм Карлоса де Пени
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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
29.12.2020 в 09:22
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