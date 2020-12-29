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Уругвайский легионер киевского Динамо впервые стал отцом

Премьер-лига
(2 голосов)

И уже завербовал сына в футбол

Уругвайский легионер киевского Динамо впервые стал отцом
Новина українською

В семье полузащитника левого фланга "Динамо", уругвайца Карлоса Де Пены и его жены Эли - пополнение.

27 декабря у них в Уругвае, где проводят отпуск, родился сын. Младенцу дали имя Хуан Крус и опубликовали его фото в футболке уругвайского клуба "Насьональ". Там Карлос выступал в 2012-2015, 2018 годах.

В этом сезоне Карлос Де Пена сыграл 19 матчей в составе киевского "Динамо", забил 5 голов.

Уругвайский легионер киевского Динамо впервые стал отцом - изображение 1

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В статье: Динамо (Киев) Карлос де Пена
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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
29.12.2020 в 09:22
Леоненко тоже подьехал побухать (на фото слева) ....
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