Уругвайский легионер киевского Динамо впервые стал отцом

В семье полузащитника левого фланга " Динамо ", уругвайца Карлоса Де Пены и его жены Эли - пополнение.

27 декабря у них в Уругвае, где проводят отпуск, родился сын. Младенцу дали имя Хуан Крус и опубликовали его фото в футболке уругвайского клуба "Насьональ". Там Карлос выступал в 2012-2015, 2018 годах.

В этом сезоне Карлос Де Пена сыграл 19 матчей в составе киевского "Динамо", забил 5 голов.