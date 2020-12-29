Премьер-лига
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Заря ищет новичков на две позиции
Ведут переговоры со своими игроками
В то же время у луганчан нет предложений о приобретении их игроков от иностранных или украинских клубов.
"Заря" сейчас ведет переговоры о продлении контрактов с теми игроками, которые летом могут стать свободными агентами.
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Источник:Football Hub
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