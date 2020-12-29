  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Заря ищет новичков на две позиции
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заря ищет новичков на две позиции

Премьер-лига
(1 голосов)

Ведут переговоры со своими игроками

Заря ищет новичков на две позиции
Новина українською

Луганский клуб ищет новичков на позиции центрального защитника и опорного полузащитника, рассказал журналист Игорь Цыганык.

В то же время у луганчан нет предложений о приобретении их игроков от иностранных или украинских клубов.

"Заря" сейчас ведет переговоры о продлении контрактов с теми игроками, которые летом могут стать свободными агентами.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Игорь Цыганык
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Hub

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...