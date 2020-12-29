Заря ищет новичков на две позиции

Луганский клуб ищет новичков на позиции центрального защитника и опорного полузащитника, рассказал журналист Игорь Цыганык.

В то же время у луганчан нет предложений о приобретении их игроков от иностранных или украинских клубов.

"Заря" сейчас ведет переговоры о продлении контрактов с теми игроками, которые летом могут стать свободными агентами.