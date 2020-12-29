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Найти себя не может. Президент Мариуполя заговорил о Борячуке

Премьер-лига
(1 голосов)

Неудачная аренда

Найти себя не может. Президент Мариуполя заговорил о Борячуке
Новина українською

Тарик Чаудри, президент "Мариуполя", высказался о бывшем игроке команды Андрее Борячуке, который приходил в аренду с "Шахтера" в 2017-2019 годах.

Наверное, кроме Борячука, трудно кого-то вспомнить. У него было достаточно возможностей проявить себя, Александр Бабич ему доверял и много прощал.

Андрей сам виноват в сложившейся ситуации. После "Мариуполя" Борячук найти себя не может.

После "Мариуполя" Борячук был в турецком Ризеспоре, а сейчас - в венгерском Мезёкёвешде.

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В статье: ФК Мариуполь Андрей Борячук
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Источник:
Маріуполь

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Комментарии (1)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
29.12.2020 в 12:37
Блін , знову цей танцор діско в нафталіні . Уа футбол , ви таки наполягаєте щоб ми повірили що у ФК є дірєкор , та ще й міліонер із нетрів ? Він в натурі знає хто такий Борячук ? В кінці інтерв'ю , думаю , ще й зтанцював під ачя-ачя !
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