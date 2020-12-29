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Найти себя не может. Президент Мариуполя заговорил о Борячуке
Неудачная аренда
Тарик Чаудри, президент "
Наверное, кроме Борячука, трудно кого-то вспомнить. У него было достаточно возможностей проявить себя, Александр Бабич ему доверял и много прощал.
Андрей сам виноват в сложившейся ситуации. После "Мариуполя" Борячук найти себя не может.
После "Мариуполя" Борячук был в турецком Ризеспоре, а сейчас - в венгерском Мезёкёвешде.
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Источник:Маріуполь
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Комментарии (1)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
29.12.2020 в 12:37
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