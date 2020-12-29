Найти себя не может. Президент Мариуполя заговорил о Борячуке

Тарик Чаудри, президент " Мариуполя ", высказался о бывшем игроке команды Андрее Борячуке, который приходил в аренду с "Шахтера" в 2017-2019 годах.

Наверное, кроме Борячука, трудно кого-то вспомнить. У него было достаточно возможностей проявить себя, Александр Бабич ему доверял и много прощал.

Андрей сам виноват в сложившейся ситуации. После "Мариуполя" Борячук найти себя не может.