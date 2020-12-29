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Селезнев заявил, что летом его хотело подписать Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

До сих пор общается с Луческу

Селезнев заявил, что летом его хотело подписать Динамо
Новина українською

Нападающий ковалевского "Колоса" Евгений Селезнев прокомментировал слухи об интересе со стороны киевского "Динамо".

- Были слухи, что "Динамо" хотело тебя пригласить. Это правда?

- Да, это правда.

- Ты сейчас общаешься с Мирчей Луческу? Вы постоянно на связи?

- Общаюсь. Не могу сказать, что постоянно на связи с ним, но мы общаемся.

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В статье: Мирча Луческу Евгений Селезнев Динамо (Киев) Колос (Ковалевка)
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(1 голосов)
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Комментарии (9)
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beatles (Крижопіль)
29.12.2020 в 14:25
Чего только не напридумываешь с голодухи-то!
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+3
0
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Spokoyno (Киев)
29.12.2020 в 14:10
Яке? Динамо Брест чи Мінськ?
Ответить
+3
0
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beatles (Крижопіль)
29.12.2020 в 14:22
Динамо Тбиллиси
Ответить
+1
0
FC Energy (Новая Каховка)
29.12.2020 в 13:45
А давайте ещё 30 раз повторим, что Селезнев мог оказаться в Динамо?
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+3
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
29.12.2020 в 13:40
Бреше голодуючий тридварас.
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+5
-2
aleks68
29.12.2020 в 13:45
что так прищемило жертва аборта?ударься головой о стену падаль
Ответить
0
-6
Просто Квашин (Харьков)
29.12.2020 в 14:18
подгорает заднепривод...
+3
0
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
29.12.2020 в 13:08
селезень занадто високої думки про себе... це він мав на увазі Динамо Брянськ
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+4
0
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ПетроФ (Луцьк)
29.12.2020 в 13:03
не Динамо. а циган . А Суркіс послав подальше.
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+4
0


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