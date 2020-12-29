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Селезнев заявил, что летом его хотело подписать Динамо
До сих пор общается с Луческу
Нападающий ковалевского "Колоса" Евгений Селезнев прокомментировал слухи об интересе со стороны киевского "Динамо".
- Были слухи, что "Динамо" хотело тебя пригласить. Это правда?
- Да, это правда.
- Ты сейчас общаешься с Мирчей Луческу? Вы постоянно на связи?
- Общаюсь. Не могу сказать, что постоянно на связи с ним, но мы общаемся.
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Источник:Футбольний формат
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Комментарии (9)
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beatles (Крижопіль)
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ПетроФ (Луцьк)
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