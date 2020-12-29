Селезнев заявил, что летом его хотело подписать Динамо

Нападающий ковалевского "Колоса" Евгений Селезнев прокомментировал слухи об интересе со стороны киевского "Динамо".

- Были слухи, что "Динамо" хотело тебя пригласить. Это правда?

- Да, это правда.

- Ты сейчас общаешься с Мирчей Луческу? Вы постоянно на связи?

- Общаюсь. Не могу сказать, что постоянно на связи с ним, но мы общаемся.