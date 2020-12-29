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Заря объявила полузащитника лучшим игроком в 2020 году
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Луганская "
Кандидатов было трое: голкипер Никита Шевченко, защитник Виталий Вернидуб и полузащитник Владислав Кочергин.
В итоге игроком года стал Владислав Кочергин, серебряная награда досталась Никите Шевченко, а замкнул тройку лучших Виталий Вернидуб.
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Источник:Зоря
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