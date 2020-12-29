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Заря объявила полузащитника лучшим игроком в 2020 году

Премьер-лига
(1 голосов)

Голосовали болельщики

Заря объявила полузащитника лучшим игроком в 2020 году
Новина українською

Луганская "Заря" подвела итоги по голосованию за лучшего игрока в 2020 году. Оно проходило на официальных страницах в соцсетях.

Кандидатов было трое: голкипер Никита Шевченко, защитник Виталий Вернидуб и полузащитник Владислав Кочергин.

В итоге игроком года стал Владислав Кочергин, серебряная награда досталась Никите Шевченко, а замкнул тройку лучших Виталий Вернидуб.

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В статье: Заря (Луганск) Виталий Вернидуб Никита Шевченко Владислав Кочергин
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Источник:
Зоря

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