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Днепр-1 сократит зарплаты футболистам

Премьер-лига
(2 голосов)

В клубе недовольны результатами команды

Днепр-1 сократит зарплаты футболистам
Новина українською

В "Днепре-1" готовы пересмотреть контрактные условия своих футболистов. Конкретика в этом вопросе появится 10 января, после возвращения днепрян из отпуска.

По данным источника, бюджет "Днепра-1" уступает среди элитных отечественных команд, только "Шахтеру" и "Динамо".

Что касается кадровых изменений, то уже в январе "Днепр-1" собирается распрощаться с несколькими исполнителями, в первую очередь, с ветеранами коллектива, которые не оправдали надежд.

Напомним, что после осенней части сезона "Днепр-1" занимает 14 место в чемпионате УПЛ, набрав восемь очков.

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В статье: Днепр-1
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Источник:
meta-ratings.com.ua

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Комментарии (3)
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Dozenko (NewYork)
29.12.2020 в 16:42
да и насрать, да и не только мне (а я из Днепра)
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alext1467 (Kiev)
29.12.2020 в 16:24
А зачем тогда вообще нужны какие-то контракты - если в любой момент их можно пересмотреть.
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beatles (Крижопіль)
29.12.2020 в 16:02
Надо было кормильца брать, он бы показал как надо бить пенальти!
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