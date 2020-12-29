Днепр-1 сократит зарплаты футболистам

В "Днепре-1" готовы пересмотреть контрактные условия своих футболистов. Конкретика в этом вопросе появится 10 января, после возвращения днепрян из отпуска.

По данным источника, бюджет "Днепра-1" уступает среди элитных отечественных команд, только "Шахтеру" и "Динамо".

Что касается кадровых изменений, то уже в январе "Днепр-1" собирается распрощаться с несколькими исполнителями, в первую очередь, с ветеранами коллектива, которые не оправдали надежд.

Напомним, что после осенней части сезона "Днепр-1" занимает 14 место в чемпионате УПЛ, набрав восемь очков.