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Днепр-1 сократит зарплаты футболистам
В клубе недовольны результатами команды
В "Днепре-1" готовы пересмотреть контрактные условия своих футболистов. Конкретика в этом вопросе появится 10 января, после возвращения днепрян из отпуска.
По данным источника, бюджет "Днепра-1" уступает среди элитных отечественных команд, только "Шахтеру" и "Динамо".
Что касается кадровых изменений, то уже в январе "Днепр-1" собирается распрощаться с несколькими исполнителями, в первую очередь, с ветеранами коллектива, которые не оправдали надежд.
Напомним, что после осенней части сезона "Днепр-1" занимает 14 место в чемпионате УПЛ, набрав восемь очков.
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