Остап Маркевич: Задача Мариуполя - попасть в еврокубки, а еще лучше в групповой турнир

Главный тренер " Мариуполя " Остап Маркевич рассказал о том, как команда проведет зимнее межсезонье, а также огласил задачи на сезон.

— Как ваши подопечные проведут отпуск?

— Наш тренер по физической подготовке Сергей Янковой подготовил для ребят специальную беговую работу, которая позволит им хорошо подготовиться к нашей основной части работы, которая будет проведена на сборах.

— ФК "Мариуполь" первым выходит из отпуска. Почему так?

— Общеизвестно, что для того, чтобы восстановить физические силы, необходимо 14 дней. У футболистов 3 недели отпуска. Думаю это достаточно, чтобы набраться сил. Для нас очень важно плодотворно поработать на сборах. 4-го января мы собираемся в Мариуполе. А уже 7-го января вылетаем в Анталью. Домой вернемся 5-го февраля. За это время мы проведем 5 спаррингов. Три соперника уже известны. 9-го января играем со "Слованом", 20-го января ФК "Мариуполь" сразится с польским клубом "Ракув", а 28-го января мы померяемся силами с сербской командой "Пролетер". Возможно, уже на месте мы договоримся о проведении еще 1-2 матчей с организаторами наших сборов.

— Какие кадровые изменения будут в вашей команде?

— Наверняка некоторых молодых ребят мы отдадим в аренду, чтобы они играли и набирались опыта. Пока у нас один новобранец – Кирилл Меличенко из ФК "Минай". С ним мы подписали контракт.

— По какой схеме чаще всего действовала ваша команда?

— У нас основополагающий фактор наличие 4-х защитников. А так, конфигурация может меняться. Мы можем играть и по схеме – 4-3-3 или 4-2-3-1. Можем отыграть матч, используя схему 4-4-2.

— Знаем, что на стадионе имени Бойко полностью заменили газон. Успеют ли все подготовить к первому матчу? И где вы будите тренироваться в холодную погоду?

— Надеюсь на это. У нас есть обещание от людей, которые занимаются полем, что уже в игре с "Александрией" мы будем играть на новом поле с подогревом. Что касается тренировок в феврале, то у нас возле базы есть хороший крытый манеж. В случае непогоды мы будем тренироваться там. Хотелось бы, чтобы и у других клубов были такие условия для тренировок.

— В заключение, какая задача у ФК "Мариуполь" в нынешнем сезоне?

— Наша задача попасть в еврокубки, а еще лучше в групповой турнир. К этому и будем стремиться.