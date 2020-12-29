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Миколенко: Стыдно было, что не знал, когда распался Советский Союз
Уроки истории от защитника Динамо
Защитник "
"Мне стыдно было, что я не знал, когда распался Советский Союз. Сейчас уже знаю – в 1991-м.
В 1986-м был Чернобыль. Вот эти все события, связанные с Чернобылем. Реактор, что-то там с реактором, да? Я не помню. Не могу точно сказать. Сейчас скажу какую-то херню, а потом скажут, что я неправильно сказал. Там что-то взорвалось", – сказал Миколенко.
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Источник:ОТДУШИВДУШУ
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