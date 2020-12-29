  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Миколенко: Стыдно было, что не знал, когда распался Советский Союз
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Миколенко: Стыдно было, что не знал, когда распался Советский Союз

Премьер-лига
(4 голосов)

Уроки истории от защитника Динамо

Миколенко: Стыдно было, что не знал, когда распался Советский Союз
Новина українською

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко заявил о том, что ему стыдно за то, что в одном из интервью он не смог точно назвать дату распада СССР.

"Мне стыдно было, что я не знал, когда распался Советский Союз. Сейчас уже знаю – в 1991-м.

В 1986-м был Чернобыль. Вот эти все события, связанные с Чернобылем. Реактор, что-то там с реактором, да? Я не помню. Не могу точно сказать. Сейчас скажу какую-то херню, а потом скажут, что я неправильно сказал. Там что-то взорвалось", – сказал Миколенко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ОТДУШИВДУШУ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...