Миколенко: Стыдно было, что не знал, когда распался Советский Союз

Защитник " Динамо " Виталий Миколенко заявил о том, что ему стыдно за то, что в одном из интервью он не смог точно назвать дату распада СССР.

"Мне стыдно было, что я не знал, когда распался Советский Союз. Сейчас уже знаю – в 1991-м.

В 1986-м был Чернобыль. Вот эти все события, связанные с Чернобылем. Реактор, что-то там с реактором, да? Я не помню. Не могу точно сказать. Сейчас скажу какую-то херню, а потом скажут, что я неправильно сказал. Там что-то взорвалось", – сказал Миколенко.