Минус легенда клуба и еще три опытных игрока. Стало известно, кто покинет Александрию зимой

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран в интервью UA-Футбол рассказал о том, кто покинет команду во время зимней паузы.

Таких пятеро. Это касается Дмитрия Рудика, который был у нас третьим вратарем и не принимал участия в этом чемпионате. Во время пандемии он заболел и мы вынуждены были использовать другого голкипера - Вячеслава Борисенко из дубля. Закончились контракты у Максима Задераки, Василия Грицука и Алексея Довгого, и по согласованию с президентом клуба Сергеем Кузьменко было решено их не продлевать. Покинет команду также и Денис Безбородько. Хотя у него соглашение еще на полгода, мы договорились, что будем его разрывать.

Добавим, что Василий Грицук является вторым бомбардиром в истории клуба и игроком со вторым показателем по количеству сыгранных матчей в рамках чемпионата Украины. За 11 сезонов он сыграл за "Александрию" 227 матчей, в которых забил 40 мячей (в УПЛ - 113 матчей, 16 голов).

Алексей Довгий остановился на отметке ровно в 100 матчей в рамках УПЛ за "Александрию". Он выступал за команду Владимира Шарана в течение шести последних сезонов.

Денис Безбородко - воспитанник "Шахтера", в "Александрии" успел поиграть за "Ильичевец", "Зарю" и "Десну". За полтора сезона он сыграл 41 матч, в которых забил шесть голов. В частности, он забивал в ворота "Сент-Этьена" в Лиге Европы.

Максим Задерака, который является воспитанником донецкого "Металлурга", играл за "Александрию" с 2017-го (59 матчей, два гола в УПЛ и один гол в Лиге Европы, тоже "Сент-Этьену").

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