Стороженко: Информация о моем уходе из Металлиста 1925 – это фейк

Глава наблюдательного совета "Металлиста 1925" Сергей Стороженко прокомментировал информацию о своем уходе из клуба.

- Правда ли, что вы покинули пост главы наблюдательного совета "Металлиста 1925"?

– Если завтра напишут, что я полетел в космос с Илоном Маском, вы тоже это опубликуете?

Это фейк. Все на своих местах, люди работают. Кому удобно это было сделать? Даже не могу понять, для чего эти ребята из "ТаТоТаке", которые рядом с футболом даже не полежали, это делают. Может, кто-то дал что-то на булку с маслом – вот они и печатают такую ​чепуху.

- То есть, в руководстве "Металлиста 1925" все без изменений?

– Я являюсь председателем наблюдательного совета футбольного клуба "Металлист 1925", все делаю для того, чтобы родные земляки, харьковчане и все, кому интересна судьба нашего футбола, были довольны нашей работой. Поэтому я спокойно смотрю на такие фейки, улыбаюсь и думаю, что с каждым разом болванов становится все больше.

- Значит, и Александр Скакун из Харьковской областной госадминистрации к руководству клуба не имеет отношения?

– Ну как может господин Скакун управлять клубом, если я говорю, что я работаю председателем наблюдательного совета? Командой руководит Кривенцов, генеральный директор – Ярослав Вдовенко.

- Соответственно и информация о причастности агента Юрия Данченко к клубу неистинна?

– У нас давние и дружеские отношения с Юрием Данченко, но по регламенту ФИФА и УАФ футбольные агенты не имеют права управлять ни одним футбольным клубом. Поэтому у нас отношения сугубо в спортивной плоскости, никаким руководителем он у нас в клубе не является.