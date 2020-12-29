Владимир Шаран: Александрия требует свежей крови

О турнирных делах александрийской команды в специфических условиях пандемии ее главный тренер рассказал корреспонденту UA-Футбол.

- После того, как по итогам сезона-2018/19 "Александрия" завоевала бронзовые награды, соперники против нее всегда настраиваются по-особенному. В текущем чемпионате почувствовали это в полной мере?

- Это действительно так. Раньше нас воспринимали как середнячка Премьер-лиги, но после завоевания бронзы и достаточно хорошего выступления в Лиге Европы против нас стали настраиваться совсем по-другому. Как против команды, которая борется за ведущие места и всегда стремится достигать побед. Так, как мы в свое время настраивались против соперников с нашей футбольной верхушки.

- Нынешний календарный год для вашей команды, как и для остальных соперников по элите, стал настоящим испытанием. Как игралось в условиях пандемии?

- Хороший вопрос. Этот календарный год действительно стал для многих клубов испытанием. Возможно, не всех зацепил коронавирус, однако в "Александрии" его коварство почувствовали довольно серьезно. Сначала мы, как и все соперники по УПЛ, пропускали матчи из-за карантина, а затем, после нескольких недель, приблизилось время начала чемпионата. В таких условиях было очень трудно подготовить ребят к старту в нем. А перед матчем с "Олимпиком" почти вся команда, кроме трех игроков, заболела коронавирусом. Хотя за неделю до упомянутой игры тесты показали, что у нас все нормально. Однако за это время ситуация изменилась, и за день до матча мы увидели, что ребята стали выбывать из строя один за другим. Стало понятно: болезнь подкосила всю нашу команду, которая приехала в Киев. Включая и тренерский штаб. А вот те игроки, которые остались в Александрии, не заболели. Что и говорить, очень тяжелый был для нас тот период. Хорошо, что во время паузы в чемпионате, вызванной играми нашей сборной, мы в течение десяти дней находились на обсервации.

Именно тогда из-за болезни мы хотели перенести поединок с "Ингульцом", но к большому сожалению, его президент Александр Поворознюк поступил по-другому, почему-то считая, что этого не нужно делать. Поэтому ничего другого нам не оставалось, как собраться перед этим матчем и сыграть. Хорошо, что этот поединок, в котором, кстати, неплохо действовали наши молодые ребята, мы выиграли. А потом сыграли матч с "Динамо", в котором был тот же состав. Во всех трех упомянутых поединках наша команда ощутила на себе все коварство нового вида заболевания, которое охватило планету. К счастью, потом подопечные постепенно набирали кондиции, и остальные поединки (кроме матчей с "Рухом" и "Зарей") провели неплохо. Среди них отметил бы игру с "Колосом", в которой мы должны были побеждать. Это однозначно. Однако нам немного не хватило для того, чтобы настроение перед началом второго круга был совсем другим.

- Получается, что кадровые проблемы скомкали общую картину первого круга?

- Именно так. Известно, что во многих командах из-за пандемии тоже отсутствовали ведущие игроки. А в нашей, повторюсь, она произошла почти сразу после старта чемпионата, и вывела из строя почти всех футболистов. Такого не было ни у одной команды.

- В оптимальном составе этой осенью "Александрия" сыграла считанное количество матчей. Этот фактор психологический отпечаток наложил?

- Конечно. Мы сыграли оптимальным составом всего два матча из тринадцати. Сами понимаете, это очень мало. Стабильности состава нам не хватило для того, чтобы результаты были лучше. Понятно, что это отразилось и на стабильности игры. У меня серьезные претензии к подопечным по настрою на матч с "Рухом" и неиспользование голевых моментов в игре с "Колосом". Это те два поединка, которые, на мой взгляд, мы должны были провести еще лучше.

- В отличие от многих команд, которые неизменно теряют максимум очков в играх с грандами, порой проигрывая с крупным счетом, "Александрия" выглядела достойно - в Киеве с "Динамо" уступила с минимальным счетом 0:1, а с "Шахтером" в гостях вообще разошлась миром, 1:1.

- В этих матчах был соответствующий настрой. Такие выводы могу сделать на основании анализа наших выступлений, проведенного во время отпуска. Ребята после еврокубков пытаются настраиваться на все поединки, однако против грандов делают это по-особенному. Нам это видно, и мне лично тоже. Хотелось бы, чтобы наша команда настраивалась на все поединки так же, как на "Динамо" и "Шахтер". Кстати, если бы в игре с динамовцами у нас был оптимальный состав, то могли бы добиться положительного результата. А что касается встречи с "Шахтером", то ее, конечно же, можно занести в актив. В ней мы могли как проиграть, так и выиграть. Ведь моменты у ворот горняков мы тоже создавали.

- Кроме ничьей с горняками ваша команда добыла еще одно очко в гостях, сыграв в Коваливке с "Колосом" с тем же счетом 1:1. Не слишком ли мало для выездных поединков?

- Полностью согласен: очень мало. И мы над этим работаем, вселяя уверенность в сознание игроков. Перед игрой в Коваливке, а затем в раздевалке во время перерыва, в достаточно жесткой форме мной было сказано, что стоит гораздо продуктивнее играть в гостях. Я заметил футболистам, что мне все равно, где мы проводим матч - дома или на выезде, главное играть только на победу. В нынешнем сезоне так сложилось, что домашние поединки, которые проводятся без зрителей, мы играем лучше, чем на выезде. Вот и получается, что психологический синдром выездных матчей сказывается на нашей команде. Но если вернуться к поединку с "Колосом", то он показал, что мы можем выглядеть уверенно - так, как будто играем у себя дома. За исключением заключительных пятнадцати минут первого тайма, после пропущенного мяча от Селезнева. Совсем не такой футбол в исполнении своей команды я хотел видеть! Имею в виду в плане единоборств, игры "один в один" и жесткости. И во втором тайме мы увидели уже совсем другую картину. Хочется, чтобы именно так - с рвением и самоотдачей, как в Коваливке, "Александрия" играла на выезде весной следующего года. Ведь по календарю в гостях мы должны сыграть восемь матчей, а дома только пять.

- В розыгрыше Кубка Украины ваша команда сумела пробиться в четвертьфинал, где соперником будет "Днепр-1". Кубковой поступью "Александрии" довольны?

- В целом - да. Мне очень понравилось, как подопечные играли против "Ингульца" и "Миная". А еще второй тайм матча чемпионата с "Десной". Это были поединки, которые хочется смотреть!

- В ходе первого круга вам пришлось использовать большое количество игроков из ближайшего резерва. Есть такие, кто порадовал?

- Мы действительно задействовали осенью много футболистов - почти три десятка. Кого-то в большей степени, кого-то в меньшей. Больше всего мне понравились ребята, которые играли против того же "Ингульца". Для большинства из них это был первый матч в Премьер-лиге. Это, в частности, касается Никиты Дудки, на которого мы возлагаем надежды и намерены продлить с ним контракт. Всегда верил я и в перспективного Сашу Мельника, который является центральным защитником. Еще в прошлом чемпионате он играл против "Десны", которую мы победили 3:1. Кроме них, у нас перспективная молодежь, которая тоже радует. В этих молодых парнях, которые с нашей командой U-21 выступают неплохо, занимая третье место в таблице, я вижу будущее "Александрии".

- Довольны ли игрой единственного в составе легионера - латыша Каспарса Дубры?

- Не могу сказать, что доволен. Впрочем, как и не могу сказать, что Дубра сам доволен своей игрой. И на это есть объективные причины: мы слишком долго вели разговоры с латвийским легионером. Многое зависело как от него, так и от агентов. Его переход затянулся, и было видно, что Дубра функционально не готов. Парень практически не тренировался, сбился с ритма. Хотя Каспарс относится к такой категории игроков, которые если находятся в тонусе, то достаточно быстро набирают кондиции. Поэтому мы надеемся на опыт Дубры.

- Он остается в команде?

- Да, конечно.

- Есть футболисты, которых болельщики "Олександрии" в весенней части чемпионата в составе "горожан" не увидят?

- Таких пятеро. Это касается Дмитрия Рудика, который был у нас третьим вратарем и не принимал участия в этом чемпионате. Во время пандемии он заболел и мы вынуждены были использовать другого голкипера - Вячеслава Борисенко из дубля. Закончились контракты у Максима Задераки, Василия Грицука и Алексея Довгого, и по согласованию с президентом клуба Сергеем Кузьменко было решено их не продлевать. Покинет команду также и Денис Безбородько. Хотя у него соглашение еще на полгода, мы договорились, что будем его разрывать.

- Второй год подряд лучшим футболистом "Александрии" признается Кирилл Ковалец. Похоже, это тот случай, когда футболист нашел свою команду.

- Действительно, это так. Я очень благодарен Кириллу за работу. Мы с ним постоянно общаемся, и я всегда верю в него. Рад, что несколько лет назад договорились с президентом клуба, чтобы Ковалец пополнил ряды "Александрии". Такого игрока давно не хватало нашей команде. Хотелось бы иметь еще одного или двух таких футболистов - тогда мы могли бы говорить о других результатах по игре в атаке.

- Отец Кирилла, Сергей Ковалец, с которым вы играли вместе на протяжении многих сезонов в киевском "Динамо", "Днепре" и "Карпатах", делами сына у вас интересуется?

- Не сказал бы, что часто, но мы общаемся. И не только о Кирилле, говорим и о других делах. С Ко-вальцом-старшим мы действительно знакомы много лет, поэтому поговорить есть о чем. А пока у него и своих дел хватает. Он - молодец, в "Черноморце" работает достаточно неплохо. Поэтому ждем возвращения одесской команды в Премьер-лигу.

- Известно, что этой зимой "Александрия" берет курс на омоложение состава. Чем вызвано это решение?

- Прежде всего тем, что нам хочется иметь лучшие результаты. На данном этапе мы видим, что нет стабильности игры, нет прогресса. После участия в еврокубках "Александрия" подняла планку немного высоко как для нашей команды, и на каком-то этапе остановилась. Поэтому хочется свежей крови. Однако это не означает, что мы сейчас же возьмемся за омоложение. Ведь я не сказал бы, что "Александрия" нынешнего образца является возрастной командой. Из ветеранов только вратарю Юрию Панькиву 36 лет, а Павлу Пашаеву скоро исполнится 33. Всем остальным, кто остается в команде, меньше тридцати. Поэтому сразу взять и сказать, что мы будем прибегать к омоложению, не могу. Нам нужно завершить сезон-2020/21, а уже потом смотреть, что будет дальше и какие решения примет президент клуба. Мы с ним разговаривали на эту тему, и он сказал, что нужно привлекать игроков из нашего молодежного состава. С ним я полностью согласен. Просматривая матчи с участием резервистов, я вижу, кто из них со временем может помочь клубу.

- Кандидатами на вакантные места станут игроки из ближайшего резерва?

- Получается, что так. На тренировочные сборы мы планируем взять четырех ребят из молодежного состава. Однако вполне вероятно, что может быть усиление и извне. В этом вопросе многое зависит от финансовых возможностей, и в такое непростое время это следует учитывать. Мы хорошо понимаем, что не все так просто. Впрочем, зная ответственность и последовательность президента нашего клуба, надеемся на его поддержку. Сергею Кузьменко доверяют люди в Александрии, и недаром он недавно стал мэром города.

- Как проведет "Александрия" зимнюю подготовку к весенней части чемпионата?

- Планируем собраться после отпуска 9 января. С этого дня будем работать в Александрии, в первую очередь делая акцент на физическую подготовку. Не знаем, какие будут погодные условия в то время, однако даже несмотря на это, есть возможность работать на искусственном поле. Первый этап подготовки продлится до 18 января, а после двух выходных команда планирует отправиться из Запорожья в Турцию. Там с 21 января до 11 февраля будут проходить два тренировочных сбора - сначала в Алании, а затем в Белеке. На первом из них запланировано четыре спарринга, преимущественно с болгарскими и одной македонской командами. А на втором сыграем три или четыре контрольных матча, в одном из которых нашим спарринг-партнером будет казахстанский "Кайрат". Подтверждение от этого клуба уже есть.

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- Насколько известно, в период отпуска вы всегда отправляетесь на родную Львовщину. В этом году традиции не изменяли?

- Нет. Сначала у жены было желание поехать куда-то в теплые края на море. Однако я был настроен только на курорт Сходница, где в гостинице "Киевская Русь" отдыхаем каждую зиму уже девять лет кряду! Не стал исключением и нынешний год. Отдохнули семьей очень хорошо: много гуляли, дышали целебным горным воздухом, пили минеральную воду. Только в понедельник вернулись в Александрию.