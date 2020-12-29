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Источник: Шахтер отклонил предложение Баварии по Тете в размере 70 млн евро
Горняки хотят вырастить из парня игрока топ-уровня
Бразильский журналист Алекс Баге в своей авторской колонке на сайте Bolavip пишет об интересе "Баварии" к защитнику "
По информации источника, немецкий клуб предлагал за игрока 70 млн евро, но получил от "Шахтера" отказ.
"Горняки" рассчитывают, что футболист вырастет в настоящего лидера команды, и в дальнейшем за него можно будет выторговать большую сумму.
Также источник утверждает, что интерес к Тете проявляют "Милан", "Манчестер Сити", "Реал". Ранее был интерес ос стороны "Лестера" и "Ньюкасла".
Бразильскую сторону заинтересовал данный возможный трансфер в том ключе, так как его бывший клуб "Гремио" получит 15% от последующей продажи футболиста, а также может рассчитывать еще на 3%, поскольку хавбек является их воспитанником.
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