Источник: Шахтер отклонил предложение Баварии по Тете в размере 70 млн евро

Бразильский журналист Алекс Баге в своей авторской колонке на сайте Bolavip пишет об интересе "Баварии" к защитнику " Шахтера " Тете.

По информации источника, немецкий клуб предлагал за игрока 70 млн евро, но получил от "Шахтера" отказ.

"Горняки" рассчитывают, что футболист вырастет в настоящего лидера команды, и в дальнейшем за него можно будет выторговать большую сумму.

Также источник утверждает, что интерес к Тете проявляют "Милан", "Манчестер Сити", "Реал". Ранее был интерес ос стороны "Лестера" и "Ньюкасла".

Бразильскую сторону заинтересовал данный возможный трансфер в том ключе, так как его бывший клуб "Гремио" получит 15% от последующей продажи футболиста, а также может рассчитывать еще на 3%, поскольку хавбек является их воспитанником.