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Источник: Шахтер отклонил предложение Баварии по Тете в размере 70 млн евро

Премьер-лига
(1 голосов)

Горняки хотят вырастить из парня игрока топ-уровня

Источник: Шахтер отклонил предложение Баварии по Тете в размере 70 млн евро
Новина українською

Бразильский журналист Алекс Баге в своей авторской колонке на сайте Bolavip пишет об интересе "Баварии" к защитнику "Шахтера" Тете.

По информации источника, немецкий клуб предлагал за игрока 70 млн евро, но получил от "Шахтера" отказ.

"Горняки" рассчитывают, что футболист вырастет в настоящего лидера команды, и в дальнейшем за него можно будет выторговать большую сумму.

Также источник утверждает, что интерес к Тете проявляют "Милан", "Манчестер Сити", "Реал". Ранее был интерес ос стороны "Лестера" и "Ньюкасла".

Бразильскую сторону заинтересовал данный возможный трансфер в том ключе, так как его бывший клуб "Гремио" получит 15% от последующей продажи футболиста, а также может рассчитывать еще на 3%, поскольку хавбек является их воспитанником.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Шахтер (Донецк) Гремио (Порту-Алегри) Тете
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Источник:
Bolavip

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Комментарии (11)
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Your Friend (Львів)
29.12.2020 в 18:45
Хіба що 70 лямів гривнів.
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0
-1
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IM-RM-DK (Miami)
29.12.2020 в 18:40
Источник Алекс Беге в своей колонке на сайте Bolavip)))...звучит как достоверная информация от Darian Clark-всем известному как дарвинский олень)))
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+1
0
alexfc (Киев)
29.12.2020 в 18:39
Это преувеличение. Шло о сумме 30-50 лямов. Может кто-то на словах что-то и говорил. Но нужно официальное предложение, а таких не было.
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0
0
Хиденг (Днепр)
29.12.2020 в 18:34
Брехняяяяя...
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0
0
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IM-RM-DK (Miami)
29.12.2020 в 18:31
ахаха ,а ці сказочники знають ,що Баварія не купляє дорогих футболістів,тим більше під час пандемії.Зараз Неймара з Мбаппе не так легко продати за 150,а тут Деде за 70)))
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+2
0
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Serega1111 (Киев)
29.12.2020 в 18:30
За 70 лям его бы еще в красивую обертку с ленточкой завернули бы
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+2
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
29.12.2020 в 18:28
Брехня брехливійша. За це поліно й 15 ніхто не дасть.
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+2
-1
Лектор (Черкассы)
29.12.2020 в 18:27
Бред конечно)))) Бавария не в курсе , что есть трансфермаркет)))):????.
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+1
0
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ПетроФ (Луцьк)
29.12.2020 в 18:27
30 лям рік назад говорили. . які ж були наївні. не меньше 150 і сьогодні. бо завтра буде 300. дебілит .
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+2
0
Dozenko (NewYork)
29.12.2020 в 18:25
700 !
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+3
-1
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ПетроФ (Луцьк)
29.12.2020 в 18:24
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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+2
-1


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