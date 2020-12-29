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Караваев: Гармаша не переспоришь. Он всегда будет доказывать свое
Внутренняя кухня киевского Динамо
Защитник "
"Кум [Денис Гармаш] — у него бывают такие мысли, что его никто не понимает. Он идет, улыбается, у него все хорошо, отлично, но мысли его никто не может понять.
Все о нем очень хорошо отзываются, потому что в нем есть очень хорошие качества, он не предаст тебя, не подставит и не заложит. Если надо, то поможет.
Он — индивидуальная личность. Таких нет. Если с ним спорить — не переспоришь. Он скажет: "Та иди ты, я знаю что это все…". И будет доказывать свое. То есть я тоже любитель поспорить, но только если я понимаю, что на 100% прав", - рассказал Караваев.
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