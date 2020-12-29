Караваев: Гармаша не переспоришь. Он всегда будет доказывать свое

Защитник " Динамо " Александр Караваев рассказал забавную историю о Денисе Гармаше.

"Кум [Денис Гармаш] — у него бывают такие мысли, что его никто не понимает. Он идет, улыбается, у него все хорошо, отлично, но мысли его никто не может понять.

Все о нем очень хорошо отзываются, потому что в нем есть очень хорошие качества, он не предаст тебя, не подставит и не заложит. Если надо, то поможет.

Он — индивидуальная личность. Таких нет. Если с ним спорить — не переспоришь. Он скажет: "Та иди ты, я знаю что это все…". И будет доказывать свое. То есть я тоже любитель поспорить, но только если я понимаю, что на 100% прав", - рассказал Караваев.