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Караваев: Гармаша не переспоришь. Он всегда будет доказывать свое

Премьер-лига
(1 голосов)

Внутренняя кухня киевского Динамо

Караваев: Гармаша не переспоришь. Он всегда будет доказывать свое
Новина українською

Защитник "Динамо" Александр Караваев рассказал забавную историю о Денисе Гармаше.

"Кум [Денис Гармаш] — у него бывают такие мысли, что его никто не понимает. Он идет, улыбается, у него все хорошо, отлично, но мысли его никто не может понять.

Все о нем очень хорошо отзываются, потому что в нем есть очень хорошие качества, он не предаст тебя, не подставит и не заложит. Если надо, то поможет.

Он — индивидуальная личность. Таких нет. Если с ним спорить — не переспоришь. Он скажет: "Та иди ты, я знаю что это все…". И будет доказывать свое. То есть я тоже любитель поспорить, но только если я понимаю, что на 100% прав", - рассказал Караваев.

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В статье: Денис Гармаш Александр Караваев Динамо (Киев)
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Источник:
Sport Arena

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