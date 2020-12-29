Караваев: С Русиным прикольно, он весельчак, разговаривает на украинском языке

Защитник " Динамо " Александр Караваев рассказал об атмосфере в киевском клубе, высказался о Миколенко и Русине и рассказал о своих лингвистических наклонностях.

"Когда я играл в "Заре", тогда будучи на позиции правого полузащитника, Миколенко только дебютировал. Это было года три назад. Молодой пацан, 42-й номер, играл левого защитника. И вот против него очень сложно было, он цепкий, крепкий. Если вы посмотрите на его плечи, то на него можно повесить пару курточек, пиджаков. А так — не сказал бы что сильный и массивный, но против него очень сложно. А потом уже в сборной начали пересекаться, я справа, он слева. У нас были одинаковые позиции, только на разных флангах. Мы разобщались, подружились после прихода в команду очень быстро. Плюс Саня Андриевский, мы с ним тоже общались еще с "Зари".

Мы и травим постоянно друг друга: я, Миколенко, Андриевский и Назарий Русин — наш интеллектуальный "хлопець". Он очень много знает, много в чем разбирается. С Русиным прикольно, он такой весельчак, разговаривает на украинском языке. И бывают такие слова украинского диалекта, которые мало где услышишь, только на западной Украине. Очень прикольно, поднимает настроение.

Быстро говорит, некоторые слова глотает, и бывает очень смешно. Он и сам это понимает, к тому же у нас тоже такое бывает, но не так часто, как у него. Но я вообще люблю украинский язык, с детства его учил, мне нравился, но родители всегда разговаривали на русском. С Назиком всегда хотелось разговаривать на украинском, язык мне очень нравится.

Мы очень по-доброму, нам даже это доставляет удовольствие. Не делаем ничего, чтобы обидеть друг друга. Нам по 28 лет, взрослые мужики, но ведем себя как дети… но блин, в каждом из нас есть ребенок, и хочется пошутить, побаловаться. Почему нет? Постоянно ходить серьезным на каком-то негативе невозможно", - рассказал Караваев.