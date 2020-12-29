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"Жду замесов в УПЛ": Милевский поздравляет всех с Новым годом
Артем обещает устроить интересный футбольный год
Новичок "
В своем Инстаграме форвард поздравил всех с наступающим Новым годом:
"Жду замесов в УПЛ! С наступающим, друзья!", - написал Артем.
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
29.12.2020 в 23:47
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Просто Квашин (Харьков)
29.12.2020 в 23:22
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