  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Жду замесов в УПЛ": Милевский поздравляет всех с Новым годом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Жду замесов в УПЛ": Милевский поздравляет всех с Новым годом

Премьер-лига
(1 голосов)

Артем обещает устроить интересный футбольный год

"Жду замесов в УПЛ": Милевский поздравляет всех с Новым годом
Новина українською

Новичок "Миная" Артем Милевский с нетерпением ждет нового, 2021 года.

В своем Инстаграме форвард поздравил всех с наступающим Новым годом:

"Жду замесов в УПЛ! С наступающим, друзья!", - написал Артем.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Милевский ФК Минай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
29.12.2020 в 23:47
Набухаешься --- замесят.
Ответить
0
0
Просто Квашин (Харьков)
29.12.2020 в 23:22
Миля ! Тебя с наступающим ! Не такой ты ,на самом деле, монстр, как описывают тебя желто-бумажники... Успехов тебе в матчах с землеройными....
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...