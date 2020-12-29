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Шахтер в Турции сыграет с лидером чемпионата Словакии
Слован из Братиславы - второй спарринг-партнер горняков
Стал известен второй соперник "
26 января донецкий клуб сыграет с братиславским "Слованом", сообщает официальный Твиттер словацкого клуба.
Отметим, что после 18 туров "Слован" является лидером чемпионата Словакии. Команда играла в Лиге Европы, но не вышла из группы с "Хоффенхаймом", "Црвеной Звездой" и "Гентом".
Ранее сообщалось, что "горняки" также договорились о
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