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Шахтер в Турции сыграет с лидером чемпионата Словакии

Премьер-лига
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Слован из Братиславы - второй спарринг-партнер горняков

Шахтер в Турции сыграет с лидером чемпионата Словакии
Новина українською

Стал известен второй соперник "Шахтера" на зимнем учебно-тренировочном сборе в Турции.

26 января донецкий клуб сыграет с братиславским "Слованом", сообщает официальный Твиттер словацкого клуба.

Отметим, что после 18 туров "Слован" является лидером чемпионата Словакии. Команда играла в Лиге Европы, но не вышла из группы с "Хоффенхаймом", "Црвеной Звездой" и "Гентом".

Ранее сообщалось, что "горняки" также договорились о спарринге с сербской "Црвеной Звездой".

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В статье: Шахтер (Донецк) Слован (Братислава)
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