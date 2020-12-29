Шахтер в Турции сыграет с лидером чемпионата Словакии

Стал известен второй соперник " Шахтера " на зимнем учебно-тренировочном сборе в Турции.

26 января донецкий клуб сыграет с братиславским "Слованом", сообщает официальный Твиттер словацкого клуба.

Отметим, что после 18 туров "Слован" является лидером чемпионата Словакии. Команда играла в Лиге Европы, но не вышла из группы с "Хоффенхаймом", "Црвеной Звездой" и "Гентом".