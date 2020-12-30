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Нападающим клуба УПЛ заинтересовался клуб из Южной Кореи

Премьер-лига
(1 голосов)

Сам он не очень горит желанием

Нападающим клуба УПЛ заинтересовался клуб из Южной Кореи
Новина українською

ФК "Сеул" из Южной Кореи серьезно заинтересован в приобретении украинского нападающего Алексея Хобленко.

Корейский клуб уже некоторое время следит за форвардом и заявил о своем интересе.

По информации FCDnipro.com, вероятность трансфера небольшая, потому что сам футболист "Днепра-1" хочет продолжить свою карьеру в Днепре.

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По итогам главной корейской К-Лиги "Сеул" попал в "группу вылета" (вся турнирная таблица во второй половине соревнований делится на "чемпионшип" и "группу вылета" - по 7 команд в каждой), но в итоге остался в лиге.

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В статье: Алексей Хобленко СК Днепр-1 Днепр-1
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Источник:
fcdnipro

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Комментарии (1)
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Cannabis Sativa (Луцк)
30.12.2020 в 09:08
Зря заднюю даёт. ФК Сеул - это не Тамбов с Кубанью. В нем и денег заработать можно, и в Лиге чемпионов АФК регулярно играть. А в сборную Украины и так не вызовут - что с Кореи, что с Днепра.
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