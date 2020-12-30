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Нападающим клуба УПЛ заинтересовался клуб из Южной Кореи
Сам он не очень горит желанием
ФК "Сеул" из Южной Кореи серьезно заинтересован в приобретении украинского нападающего Алексея Хобленко.
Корейский клуб уже некоторое время следит за форвардом и заявил о своем интересе.
По информации FCDnipro.com, вероятность трансфера небольшая, потому что сам футболист "Днепра-1" хочет продолжить свою карьеру в Днепре.
По итогам главной корейской К-Лиги "Сеул" попал в "группу вылета" (вся турнирная таблица во второй половине соревнований делится на "чемпионшип" и "группу вылета" - по 7 команд в каждой), но в итоге остался в лиге.
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