Нападающим клуба УПЛ заинтересовался клуб из Южной Кореи

ФК "Сеул" из Южной Кореи серьезно заинтересован в приобретении украинского нападающего Алексея Хобленко.

Корейский клуб уже некоторое время следит за форвардом и заявил о своем интересе.

По информации FCDnipro.com, вероятность трансфера небольшая, потому что сам футболист "Днепра-1" хочет продолжить свою карьеру в Днепре.

По итогам главной корейской К-Лиги "Сеул" попал в "группу вылета" (вся турнирная таблица во второй половине соревнований делится на "чемпионшип" и "группу вылета" - по 7 команд в каждой), но в итоге остался в лиге.