Украинский гранд подпишет израильского вингера за 5 млн евро

Вингер клуба “Маккаби” Петах-Тиква Лиэль Абада в ближайшее время присоединится к одному из грандов украинского футбола.

19-летний атакующий полузащитник считается самым талантливым воспитанником “Маккаби” после Манора Соломона, перешедшего в 2019 году в “Шахтер”.

Владелец клуба из Петах-Тикви заявил, что Абада присоединится к клубу, который будет играть в Лиге Европы. Издание sport5.co.il утверждает, что это будет либо “Шахтер”, либо “Динамо” Киев. “Маккаби” планирует выручить за трансфер футболиста пять миллионов евро, и будущий процент от перепродажи. В данный момент ведутся переговоры с неназванным клубом.

У Абады нет своего агента, поэтому его трансфером занимается владелец клуба и бывший глава федерации футбола Израиля Ави Лузон.

В 13 матчах чемпионата Израиля 2020/21 Адаба забил четыре гола и отдал три ассиста. Также он с 16 лет играет за юношеские и молодежные сборные Израиля. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 1.6 млн евро.