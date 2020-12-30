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Болонья не отстает от Супряги, правда кроме него в списке еще 6 игроков
Усиление атаки будет
Украинский нападающий киевского "
Но кроме него в списке на усиление нападения, как сообщает il Resto del Carlino, является Патрик Кутроне, Кристиан Куами (оба - "Фиорентина"), Роберто Инглезе ("Парма"), Роберто Пикколи ("Специя", аренда с "Аталанты"), Пьетро Пеллегрен ("Монако") и Ибраима Ньян ("Метц").
Сейчас особое внимание "Болонья" уделяет вариантам из Италии
Transfermarkt оценивает Владислава в 7 млн евро, его контракт с "Динамо" рассчитан до конца 2025 года.
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