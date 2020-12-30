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Болонья не отстает от Супряги, правда кроме него в списке еще 6 игроков

Премьер-лига
(1 голосов)

Усиление атаки будет

Болонья не отстает от Супряги, правда кроме него в списке еще 6 игроков
Новина українською

Украинский нападающий киевского "Динамо" Владислав Супряга дальше входит в сферу интересов итальянской "Болоньи".

Но кроме него в списке на усиление нападения, как сообщает il Resto del Carlino, является Патрик Кутроне, Кристиан Куами (оба - "Фиорентина"), Роберто Инглезе ("Парма"), Роберто Пикколи ("Специя", аренда с "Аталанты"), Пьетро Пеллегрен ("Монако") и Ибраима Ньян ("Метц").

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Сейчас особое внимание "Болонья" уделяет вариантам из Италии

Transfermarkt оценивает Владислава в 7 млн евро, его контракт с "Динамо" рассчитан до конца 2025 года.

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В статье: Болонья (Болонья) Динамо (Киев) Тони Пьюлис Владислав Супряга
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Комментарии (6)
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Hanter44 (Baburka)
30.12.2020 в 12:38
Лишь бы что то написать.Типа новость....
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Alex7Chapman (Кропивницький)
30.12.2020 в 11:20
давайте 7,5 млн євро за Супрягу+бонуси
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Віктор Бокасса (Betwmount)
30.12.2020 в 11:03
Владик кращий за цих 5х конкурентів...)
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тутти-10 (Сумська область)
30.12.2020 в 10:57
Не забиваючи голів він досі їм цікавий .... В Болоньї вкурсі, що Влад нападаючий?
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+2
0
storm_ua (Николаев)
30.12.2020 в 10:46
Если это правда, Супряга, тебе вселенная дает второй шанс, никому и никогда в Украине такой халявы не было. И если после этого ты останешься в дыне, я тогда не знаю.
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-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
30.12.2020 в 11:04
Тоді тобі буде додаткова тема для перманентного тролінгу.))
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