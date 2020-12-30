Сабо выделил двух тренеров в УПЛ

Известного украинского футбольного эксперта, тренера и игрока в прошлом Йожефа Сабо спросили о тренерах УПЛ, которые себя проявили лучше всех.

- Как оцените выступления наших клубов в еврокубках?

- Опыт еврокубков показал, что мы еще слабенькие. Многие клубы УПЛ стремятся в Лигу Европы, но им еще нужно работать и работать. Чтобы играть на уровне Лиги Европы, нужно в такой же футбол играть в УПЛ. В еврокубках совсем другие требования.

- Кто из тренеров УПЛ лучшим образом себя проявил?

- Больше всего мне понравился Виктор Скрипник. Еще отмечу главного тренера «Десны» Александра Рябоконя - он специалист с опытом, создал хороший коллектив.