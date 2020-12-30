Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сабо выделил двух тренеров в УПЛ
Не "Шахтер" и не "Динамо"
Известного украинского футбольного эксперта, тренера и игрока в прошлом Йожефа Сабо спросили о тренерах УПЛ, которые себя проявили лучше всех.
- Как оцените выступления наших клубов в еврокубках?
- Опыт еврокубков показал, что мы еще слабенькие. Многие клубы УПЛ стремятся в Лигу Европы, но им еще нужно работать и работать. Чтобы играть на уровне Лиги Европы, нужно в такой же футбол играть в УПЛ. В еврокубках совсем другие требования.
- Кто из тренеров УПЛ лучшим образом себя проявил?
- Больше всего мне понравился Виктор Скрипник. Еще отмечу главного тренера «Десны» Александра Рябоконя - он специалист с опытом, создал хороший коллектив.
Популярное сейчас
- Чистка в Днепре-1 и Десне, переподписание Немчанинова. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Не зимой. Стало известно, сколько Гент хочет получить за контракт Яремчука
- "Результат несправедлив". Куман подвел итоги матча Барселона - Эйбар
- Отсутствие трансферов, памятник Луческу, Срна и Каштру. Семь вопросов Ринату Ахметову
- Сдуй свисток. Денис Попов ответил бывшей девушке, которая теперь с Коноплей. ФОТО
- Невероятная подруга Цитаишвили, с которой футболист проводит отпуск. ФОТО