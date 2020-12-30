  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Сабо выделил двух тренеров в УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сабо выделил двух тренеров в УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Не "Шахтер" и не "Динамо"

Сабо выделил двух тренеров в УПЛ
Новина українською

Известного украинского футбольного эксперта, тренера и игрока в прошлом Йожефа Сабо спросили о тренерах УПЛ, которые себя проявили лучше всех.

- Как оцените выступления наших клубов в еврокубках?

- Опыт еврокубков показал, что мы еще слабенькие. Многие клубы УПЛ стремятся в Лигу Европы, но им еще нужно работать и работать. Чтобы играть на уровне Лиги Европы, нужно в такой же футбол играть в УПЛ. В еврокубках совсем другие требования.

- Кто из тренеров УПЛ лучшим образом себя проявил?

- Больше всего мне понравился Виктор Скрипник. Еще отмечу главного тренера «Десны» Александра Рябоконя - он специалист с опытом, создал хороший коллектив.

Читайте такжеСабо: Худшее событие года - это провал молодежной сборной Украины
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Йожеф Сабо Виктор Скрипник Десна (Чернигов) Александр Рябоконь
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
1927.kiev.ua

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
usovvictor (Kharkov)
30.12.2020 в 12:22
...эх Сабо - стареем... Их минимум 4-е..., даже по результатам хотя бы посмотрел...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...