Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Караваев назвал лучшие матчи Динамо за последнее время
Радуется прежде всего матчу с "Зарей"
Флангового защитника "
Выделю игру в Запорожье против "Зари". Мы переиграли участника группового турнира Лиги Европы!
Хорошие игры мы провели против "Миная", ПФК "Львов", "Олимпика", "Ворсклы" и "Колоса". Хотя в последних коллективов мы не выиграли.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Sport Arena
Популярное сейчас
- "Цель - золото Олимпиады". Большой эксклюзив с Владиславом Гераскевичем | Халат Милевского #13
- Нападающим клуба УПЛ заинтересовался клуб из Южной Кореи
- Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0. И только Рашфорд верил
- Василий Кобин: Шутки об Алиеве меня не утомили
- Скандальная девушка защитника Шахтера балует фанатов сексуальными фото в бикини. ФОТО
- Сдуй свисток. Денис Попов ответил бывшей девушке, которая теперь с Коноплей. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...