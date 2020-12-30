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Караваев назвал лучшие матчи Динамо за последнее время

Премьер-лига
(1 голосов)

Радуется прежде всего матчу с "Зарей"

Караваев назвал лучшие матчи Динамо за последнее время
Новина українською

Флангового защитника "Динамо" Александра Караваева попросили назвать лучшие поединки киевского коллектива за последнее время.

Выделю игру в Запорожье против "Зари". Мы переиграли участника группового турнира Лиги Европы!

Хорошие игры мы провели против "Миная", ПФК "Львов", "Олимпика", "Ворсклы" и "Колоса". Хотя в последних коллективов мы не выиграли.

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В статье: Александр Караваев Динамо (Киев) ФК Александрия
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Источник:
Sport Arena

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