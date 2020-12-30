Караваев назвал лучшие матчи Динамо за последнее время

Флангового защитника " Динамо " Александра Караваева попросили назвать лучшие поединки киевского коллектива за последнее время.

Выделю игру в Запорожье против "Зари". Мы переиграли участника группового турнира Лиги Европы!

Хорошие игры мы провели против "Миная", ПФК "Львов", "Олимпика", "Ворсклы" и "Колоса". Хотя в последних коллективов мы не выиграли.