Ворскла подпишет игрока сборной Люксембурга

Полтавский клуб заявил о трансфере 24-летнего игрока сборной Люксембурга Оливье Тилля, он вскоре оденет футболку " Ворсклы ".

Все детали трудового соглашения между сторонами согласовано. Оливье выступать в Полтаве в течение ближайших 2 лет.

В официальном Инстаграме его называют трансфером, над которым скаутская группа полтавского клуба работала длительное время.

С 2017 года полузащитник, который отличается хорошей техникой и постоянной нацеленностью на ворота соперника, провел за национальную сборную своей страны 27 матчей, в которых отметился двумя забитыми голами.