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Ворскла подпишет игрока сборной Люксембурга
На 2 года
Полтавский клуб заявил о трансфере 24-летнего игрока сборной Люксембурга Оливье Тилля, он вскоре оденет футболку "
Все детали трудового соглашения между сторонами согласовано. Оливье выступать в Полтаве в течение ближайших 2 лет.
В официальном Инстаграме его называют трансфером, над которым скаутская группа полтавского клуба работала длительное время.
С 2017 года полузащитник, который отличается хорошей техникой и постоянной нацеленностью на ворота соперника, провел за национальную сборную своей страны 27 матчей, в которых отметился двумя забитыми голами.
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