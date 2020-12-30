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Ворскла подпишет игрока сборной Люксембурга

Премьер-лига
(1 голосов)

На 2 года

Ворскла подпишет игрока сборной Люксембурга
Новина українською

Полтавский клуб заявил о трансфере 24-летнего игрока сборной Люксембурга Оливье Тилля, он вскоре оденет футболку "Ворсклы".

Все детали трудового соглашения между сторонами согласовано. Оливье выступать в Полтаве в течение ближайших 2 лет.

В официальном Инстаграме его называют трансфером, над которым скаутская группа полтавского клуба работала длительное время.

С 2017 года полузащитник, который отличается хорошей техникой и постоянной нацеленностью на ворота соперника, провел за национальную сборную своей страны 27 матчей, в которых отметился двумя забитыми голами.

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В статье: Ворскла (Полтава) Люксембург Оливье Тилль
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Источник:
Ворскла

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Комментарии (2)
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football_soccer (Украина)
30.12.2020 в 12:52
люксы, кстати, уже на порядок сильнее играют тех же эстонцев, литовцев и латышей, которые периодически заезжают в наш чемпионат... Так что не надо смотреть на гражданство. Сейчас люксы уже не футбольный карлик, играть умеют.
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Счётчик шансов (Полтава)
30.12.2020 в 12:26
Тільки Тіля?
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