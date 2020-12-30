Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Люксембургский новичок Ворсклы обратился к болельщикам и одноклубникам
Знакомство
Новичок "
Привет друзья. Меня зовут Оливье Тилль. Я подписал контракт с украинским клубом "Ворскла".
Буду рад увидеть вас в январе. Надеюсь, что мы хорошо вместе проведем время и одержим много побед. Скоро увидимся.
Добавим, что Тилль уже пятый представитель Люксембурга в УПЛ. В настоящее время за "Динамо" выступает Жерсон Родригес, за "Львов" - Енес Махмутович, а за "Карпаты" недавно играли Марвин Мартинс и Тим Халл. Последним клубом Тилля была российская "Уфа", за сборную Люксембурга он сыграл 27 матчей, в которых забил два гола.
Популярное сейчас
- Украинский гранд подпишет израильского вингера за 5 млн евро
- Чистка в Днепре-1 и Десне, переподписание Немчанинова. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Зебры завоевывают Европу. Барселона проиграла финал гандбольной Лиги Чемпионов
- Василий Кобин: Шутки об Алиеве меня не утомили
- Ибрагимович купил огромный лесной массив на Севере за 3 млн евро
- Невероятная подруга Цитаишвили, с которой футболист проводит отпуск. ФОТО