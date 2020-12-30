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Люксембургский новичок Ворсклы обратился к болельщикам и одноклубникам

Премьер-лига
(1 голосов)

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Люксембургский новичок Ворсклы обратился к болельщикам и одноклубникам
Новина українською

Новичок "Ворсклы" люксембуржец Оливье Тилль прокомментировал подписание контракта с полтавским клубом.

Привет друзья. Меня зовут Оливье Тилль. Я подписал контракт с украинским клубом "Ворскла".

Буду рад увидеть вас в январе. Надеюсь, что мы хорошо вместе проведем время и одержим много побед. Скоро увидимся.

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Добавим, что Тилль уже пятый представитель Люксембурга в УПЛ. В настоящее время за "Динамо" выступает Жерсон Родригес, за "Львов" - Енес Махмутович, а за "Карпаты" недавно играли Марвин Мартинс и Тим Халл. Последним клубом Тилля была российская "Уфа", за сборную Люксембурга он сыграл 27 матчей, в которых забил два гола.

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В статье: Ворскла (Полтава) Оливье Тилль
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Источник:
Ворскла

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Комментарии (1)
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Astor Astor (Одесса)
30.12.2020 в 15:40
Запомните, дети! Слова Коллектив и Коллектор пишутся по-украински с одной буквой Л. А вот слово Тиль - с двумя.
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