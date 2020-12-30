Люксембургский новичок Ворсклы обратился к болельщикам и одноклубникам

Новичок " Ворсклы " люксембуржец Оливье Тилль прокомментировал подписание контракта с полтавским клубом.

Привет друзья. Меня зовут Оливье Тилль. Я подписал контракт с украинским клубом "Ворскла". Буду рад увидеть вас в январе. Надеюсь, что мы хорошо вместе проведем время и одержим много побед. Скоро увидимся.

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Добавим, что Тилль уже пятый представитель Люксембурга в УПЛ. В настоящее время за "Динамо" выступает Жерсон Родригес, за "Львов" - Енес Махмутович, а за "Карпаты" недавно играли Марвин Мартинс и Тим Халл. Последним клубом Тилля была российская "Уфа", за сборную Люксембурга он сыграл 27 матчей, в которых забил два гола.