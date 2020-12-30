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Миколенко рассказал о жертвах своей семьи с переездом в Киев для его карьеры
Тяжелые времена
Защитник "
Не знаю. Если они меня до сих пор не испортили, то уже, надеюсь, и не испортят. Когда в 18 лет получаешь какие-то деньги, то может начаться звездная болезнь. Надеюсь, я не испортился. В лицо мне пока этого никто не говорил. Все зависит от воспитания, как тебя научили ценить деньги.
Я знал, как родители работали, чтобы получить копейки и снять квартиру. Когда мы переехали в Киев, вообще жесть была. В таком жили, просто ... Однокомнатная квартира на Героев Днепра. Там просто ужас был. Родители столько «пахали», чтобы получить какие-то деньги, снять квартиру и заплатить за меня в школе, ведь я в платной учился. Когда через год переехал на базу, родителям и мне стало немного легче. Всю свою жизнь видел, как они зарабатывают эти копеечки, крупинки, поэтому не знаю, как после такого деньги могут меня испортить.
Родители приехали в Киев из-за меня. Я напросился на просмотр, понравился, сказали, чтобы пришел еще раз, потренировался. Мать поехала на работу, а отец остался со мной. Мы потренировались и нам сказали, что надо переезжать в Киев. Мы с родителями собрались и переговорили. Мама с папой сказали, что будем переезжать. Нас ничего не держит ни здесь, ни там. Мы 20 лет снимали квартиру. Я родился в деревне, потом переехали в Черкассы и жили на съемной квартире. В первые дни у меня был стресс - школа, тренировки. Плакать хотелось.
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