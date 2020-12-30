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Миколенко рассказал о жертвах своей семьи с переездом в Киев для его карьеры

Премьер-лига
(3 голосов)

Тяжелые времена

Миколенко рассказал о жертвах своей семьи с переездом в Киев для его карьеры
Новина українською

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко ответил на вопрос, могут его испортить деньги.

Не знаю. Если они меня до сих пор не испортили, то уже, надеюсь, и не испортят. Когда в 18 лет получаешь какие-то деньги, то может начаться звездная болезнь. Надеюсь, я не испортился. В лицо мне пока этого никто не говорил. Все зависит от воспитания, как тебя научили ценить деньги.

Я знал, как родители работали, чтобы получить копейки и снять квартиру. Когда мы переехали в Киев, вообще жесть была. В таком жили, просто ... Однокомнатная квартира на Героев Днепра. Там просто ужас был. Родители столько «пахали», чтобы получить какие-то деньги, снять квартиру и заплатить за меня в школе, ведь я в платной учился. Когда через год переехал на базу, родителям и мне стало немного легче. Всю свою жизнь видел, как они зарабатывают эти копеечки, крупинки, поэтому не знаю, как после такого деньги могут меня испортить.

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Родители приехали в Киев из-за меня. Я напросился на просмотр, понравился, сказали, чтобы пришел еще раз, потренировался. Мать поехала на работу, а отец остался со мной. Мы потренировались и нам сказали, что надо переезжать в Киев. Мы с родителями собрались и переговорили. Мама с папой сказали, что будем переезжать. Нас ничего не держит ни здесь, ни там. Мы 20 лет снимали квартиру. Я родился в деревне, потом переехали в Черкассы и жили на съемной квартире. В первые дни у меня был стресс - школа, тренировки. Плакать хотелось.

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В статье: Динамо (Киев) Виталий Миколенко
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Источник:
Динамо

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Комментарии (6)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
30.12.2020 в 14:33
Жах - це коли ти сидиш у окопі під обстріалми, а не тоді, коли мешкаєш з батьками у столиці у однокімнатній.
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+2
-3
Wille_kiev (Украина)
30.12.2020 в 14:50
А ещё когда кушаешь раз в день в лучшем случае, как в странах Третьего мира, но при чём тут вообще это. Лишь бы дое*аться, иди в окопы, воин диванный.
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0
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
30.12.2020 в 14:53
Пенеха, чмирь підкоцапський.
+1
0
5ata4ok (Харьков)
30.12.2020 в 14:54
тебе то хоть откуда про окопы знать? олень... ты там был? или может сейчас прямо из окопа пишешь?
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+1
0
Trztrqtr (Украина)
30.12.2020 в 15:22
Вам откуда это знать? Из вычетанных комментиков в интернете? У каждого свое представление. И да-война-это тоже для многих профессия, как финансист или футболист.
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0
0
viajador (с. Печихвости)
30.12.2020 в 15:45
Українці не цінують базового європейського рівня життя, який мають і скиглять, скиглять, скиглять...
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0
0


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