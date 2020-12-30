Миколенко рассказал о жертвах своей семьи с переездом в Киев для его карьеры

Защитник " Динамо " Виталий Миколенко ответил на вопрос, могут его испортить деньги.

Не знаю. Если они меня до сих пор не испортили, то уже, надеюсь, и не испортят. Когда в 18 лет получаешь какие-то деньги, то может начаться звездная болезнь. Надеюсь, я не испортился. В лицо мне пока этого никто не говорил. Все зависит от воспитания, как тебя научили ценить деньги.

Я знал, как родители работали, чтобы получить копейки и снять квартиру. Когда мы переехали в Киев, вообще жесть была. В таком жили, просто ... Однокомнатная квартира на Героев Днепра. Там просто ужас был. Родители столько «пахали», чтобы получить какие-то деньги, снять квартиру и заплатить за меня в школе, ведь я в платной учился. Когда через год переехал на базу, родителям и мне стало немного легче. Всю свою жизнь видел, как они зарабатывают эти копеечки, крупинки, поэтому не знаю, как после такого деньги могут меня испортить.