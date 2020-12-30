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Бангура вспомнил мечту перейти с Динамо в лондонский Арсенал и звонок Суркиса

Премьер-лига
(1 голосов)

И предложение из Франции

Бангура вспомнил мечту перейти с Динамо в лондонский Арсенал и звонок Суркиса
Новина українською

Бывший форвард "Динамо" гвинеец Исмаэль Бангура вспомнил, как хотел перейти в лондонский Арсенал после успешных выступлений в Лиге чемпионов.

Я провел два хороших матча в Лиге чемпионов против "канониров", после этого тоже слышал об этом. "Арсенал" - прекрасный клуб. Если им нужен игрок, то они легко могут его получить, потому что у них есть все.

Когда я был в отпуске в Гвинее, президент клуба позвонил мне и сказал, что есть команды, которые заинтересованы во мне. Он попросил меня вернуться, я подумал, что это "Арсенал". Я слышал, как люди говорят, что им нужен я. После праздников я вернулся, но это был "Ренн", с которым я в итоге и подписал контракт.

В "Динамо" Бангура выступал в 2007-2009 годах. В сезоне ЛЧ 2008/09 «Динамо» в группе играло с «Арсеналом» - 1:1 дома и 1:0 на выезде.

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В статье: Арсенал (Лондон) Лига чемпионов Динамо (Киев) Исмаэль Бангура
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