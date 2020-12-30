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Бангура: Я выступал в составе многих клубов Европы, но Украина произвела на меня впечатление
Гвинеец с теплотой вспоминает два года, которые он провел в Динамо
Бывший форвард "
"Больше всего меня поразило "Динамо", за которое я играл 2 года. Я выступал в составе многих клубов Европы, но Украина произвела на меня впечатление.
Отдельно нужно сказать о Лиге чемпионов. Все игроки мечтают сыграть в этом турнире. Бурлят эмоции, когда ты по телевизору слышишь гимн этого турнира", - сказал Бангура.
Напомним, что в "Динамо" Бангура выступал в 2007-2009 годах.
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Источник:africaguinee
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Комментарии (1)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
30.12.2020 в 17:10
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