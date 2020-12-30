Бангура: Я выступал в составе многих клубов Европы, но Украина произвела на меня впечатление

Бывший форвард " Динамо " гвинеец Исмаэль Бангура с теплотой вспоминает время, которое он провел в киевском клубе.

"Больше всего меня поразило "Динамо", за которое я играл 2 года. Я выступал в составе многих клубов Европы, но Украина произвела на меня впечатление.

Отдельно нужно сказать о Лиге чемпионов. Все игроки мечтают сыграть в этом турнире. Бурлят эмоции, когда ты по телевизору слышишь гимн этого турнира", - сказал Бангура.

Напомним, что в "Динамо" Бангура выступал в 2007-2009 годах.