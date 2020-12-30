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Караваев: Такого не было, чтоб Суркис за плохую игру команды мог прийти и разнести

Премьер-лига
(2 голосов)

Для этого есть тренер

Караваев: Такого не было, чтоб Суркис за плохую игру команды мог прийти и разнести
Новина українською

Защитник "Динамо" Александр Каравав высказал свое мнение относительно президента киевского клуба Игоря Суркиса.

"После каждого матча он заходит в раздевалку. Всегда с нами здоровается, но редко что-то говорит. Этим он показывает, что с командой, что открыт, что поможет по любому вопросу, если к нему обратиться. Сидорчук с ним всегда на связи.

Тренер тоже всегда на связи с Суркисом. Это правильно. Президент знает, что хочет команда, а команда знает, что президент – это наша опора. А прийти и напихать по поводу того, как мы играем... Он сам говорил, что не будет этого делать, потому что не тренер. Для этого Суркис выбрал тренера, который достучится до команды и сделает все, что надо. Такого, чтоб прийти и разнести – не было", - сказал Караваев.

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В статье: Игорь Суркис Александр Караваев Динамо (Киев)
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Источник:
Sport Arena

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