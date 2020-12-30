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Марика: До прихода Луческу в Шахтере не было системы
Экс-форвард горняков вспомнил работу под руководством Луческу
Экс-форвард "
- Все говорили, когда вы уходили, что это из-за ссоры с Луческу.
- Я ушел, потому что чувствовал, что мне нужен новый вызов. Я провел там три с половиной года, и все время говорил, что хочу попасть на Запад. Появилась возможность: пришло предложение от "Манчестер Сити" и "Штутгарта". Я не хотел опоздать на этот поезд. Мирча Луческу сказал, что поможет мне уехать, хотя он хотел бы, чтоб я остался еще на год. Это было непростое решение!
- Вы конфликтовали с Луческу?
- Нет! У меня не было конфликта с Мирчей. Были разногласия, но мы в хороших отношениях. Даже с Ахметовым я по-прежнему общаюсь, со Срной, с тогдашним капитаном Тимощуком. Поздравляю Ахметова с Днем рождения и праздниками.
- Если бы не Луческу, как думаете, состоялся бы сегодняшний "Шахтер"?
- Правда в том, что до прихода Луческу в "Шахтере" не было системы. Система просто не существовала, пока не приехал Мирча. То есть тренер был у истоков этой системы, и всего того, что ныне происходит в "Шахтере".
- А теперь он подписал контракт с киевским "Динамо"...
- Я не знаю, что сейчас заставило его поехать в Киев. Я думаю, это было непростое решение для Луческу. Не знаю, принял бы его я. Как бы то ни было, это расстроило "Шахтер". Думаю, что Луческу говорил с Ахметовым, потому что у них были очень хорошие отношения.
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