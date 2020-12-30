Марика: До прихода Луческу в Шахтере не было системы

Экс-форвард " Шахтера " Чиприан Марика рассказал о своих отношениях с Мирчей Луческу, а также прокомментировал решение специалиста возглавить "Динамо".

- Все говорили, когда вы уходили, что это из-за ссоры с Луческу.

- Я ушел, потому что чувствовал, что мне нужен новый вызов. Я провел там три с половиной года, и все время говорил, что хочу попасть на Запад. Появилась возможность: пришло предложение от "Манчестер Сити" и "Штутгарта". Я не хотел опоздать на этот поезд. Мирча Луческу сказал, что поможет мне уехать, хотя он хотел бы, чтоб я остался еще на год. Это было непростое решение!

- Вы конфликтовали с Луческу?

- Нет! У меня не было конфликта с Мирчей. Были разногласия, но мы в хороших отношениях. Даже с Ахметовым я по-прежнему общаюсь, со Срной, с тогдашним капитаном Тимощуком. Поздравляю Ахметова с Днем рождения и праздниками.

- Если бы не Луческу, как думаете, состоялся бы сегодняшний "Шахтер"?

- Правда в том, что до прихода Луческу в "Шахтере" не было системы. Система просто не существовала, пока не приехал Мирча. То есть тренер был у истоков этой системы, и всего того, что ныне происходит в "Шахтере".

- А теперь он подписал контракт с киевским "Динамо"...

- Я не знаю, что сейчас заставило его поехать в Киев. Я думаю, это было непростое решение для Луческу. Не знаю, принял бы его я. Как бы то ни было, это расстроило "Шахтер". Думаю, что Луческу говорил с Ахметовым, потому что у них были очень хорошие отношения.