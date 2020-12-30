Шумский: У Львова одна задача – остаться в Премьер-лиге

Главный тренер " Львова " Виталий Шумский рассказал о планах команды на зимнее межсезонье и озвучил задачи на вторую половину сезона.

— Сейчас в УПЛ пауза, как ее проводят ваши подопечные?

— Ребята отдыхают. Они получили задания для того, чтобы в хорошем физическом состоянии прийти к началу подготовки второй части сезона. Часть игроков собираются 9-го января, а некоторые футболисты приедут 14-го января. Все ребята пройдут тщательное медицинское обследование. После этого мы проведем первый сбор в Мукачево. Там венгерские инвесторы построили многофункциональный комплекс Мункач. В него входят 4 футбольных поля отменного качества, 2 искусственных газона, тренажерный зал. Местная футбольная команда играет в ДЮФЛ в высшей лиге. Там мы планируем проведение двух товарищеских игр. Хотим сыграть с венгерским клубами. Это если не помешает пандемия. Если не получится, то найдем местные клубы для спарринга. После чего вернемся во Львов на один день.

А уже 24-го января мы вылетим в Турцию. На юге этой страны мы и продолжим подготовку ко второму кругу. Там мы запланировали проведение 4-5 контрольных игр. Соперники сейчас уточняются. Вероятно, это будут клубы из Македонии и Сербии.

— Касательно кадровой ситуации. Много будет изменений в составе?

— Нет. Мы хотим точечно усилиться. Хотя бы по одному игроку в каждую линию. Усиление нам необходимо.

— На какой итоговый результат рассчитывают в вашем клубе?

— У нас одна задача – остаться в Премьер-лиге. От этого и будем исходить. Мы видим, что в турнирной таблице нет аутсайдеров. После поражения от "Мариуполя" мы сделали выводы и больше не проигрывали. Конечно, нам не хватает класса и опытных ребят. Но у нас есть время, чтобы подготовиться и выглядеть достойно. Надо решать свои задачи и не ждать последнего тура.