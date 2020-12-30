Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шумский: У Львова одна задача – остаться в Премьер-лиге
Наставник Львова рассказал, как команда проведет зимнее межсезонье
Главный тренер "
— Сейчас в УПЛ пауза, как ее проводят ваши подопечные?
— Ребята отдыхают. Они получили задания для того, чтобы в хорошем физическом состоянии прийти к началу подготовки второй части сезона. Часть игроков собираются 9-го января, а некоторые футболисты приедут 14-го января. Все ребята пройдут тщательное медицинское обследование. После этого мы проведем первый сбор в Мукачево. Там венгерские инвесторы построили многофункциональный комплекс Мункач. В него входят 4 футбольных поля отменного качества, 2 искусственных газона, тренажерный зал. Местная футбольная команда играет в ДЮФЛ в высшей лиге. Там мы планируем проведение двух товарищеских игр. Хотим сыграть с венгерским клубами. Это если не помешает пандемия. Если не получится, то найдем местные клубы для спарринга. После чего вернемся во Львов на один день.
А уже 24-го января мы вылетим в Турцию. На юге этой страны мы и продолжим подготовку ко второму кругу. Там мы запланировали проведение 4-5 контрольных игр. Соперники сейчас уточняются. Вероятно, это будут клубы из Македонии и Сербии.
— Касательно кадровой ситуации. Много будет изменений в составе?
— Нет. Мы хотим точечно усилиться. Хотя бы по одному игроку в каждую линию. Усиление нам необходимо.
— На какой итоговый результат рассчитывают в вашем клубе?
— У нас одна задача – остаться в Премьер-лиге. От этого и будем исходить. Мы видим, что в турнирной таблице нет аутсайдеров. После поражения от "Мариуполя" мы сделали выводы и больше не проигрывали. Конечно, нам не хватает класса и опытных ребят. Но у нас есть время, чтобы подготовиться и выглядеть достойно. Надо решать свои задачи и не ждать последнего тура.
Популярное сейчас
- Сабо выделил двух тренеров в УПЛ
- Украинский гранд подпишет израильского вингера за 5 млн евро
- Чистка в Днепре-1 и Десне, переподписание Немчанинова. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Отсутствие трансферов, памятник Луческу, Срна и Каштру. Семь вопросов Ринату Ахметову
- Бывшая девушка Дениса Попова закрутила роман с защитником Шахтера и сборной Украины. ФОТО
- Невероятная подруга Цитаишвили, с которой футболист проводит отпуск. ФОТО